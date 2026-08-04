Lima también recuerda. O, al menos, eso parece sugerir el escritor peruano Alonso Cueto en “Memorias de una limeña” (Penguin Random House), su más reciente novela, donde la capital deja de ser escenario para convertirse en un personaje que acompaña la vida y memorias de Adriana Verón. A través de sus recuerdos, el escritor reconstruye una ciudad que ya no existe y reflexiona sobre el amor, el paso del tiempo y la necesidad de reconciliarnos con nuestro pasado.

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“Es una novela de amor, pero también una novela social. He querido mostrar cómo eran las relaciones entre las personas, cómo funcionaban los barrios —San Pedro de Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Miguel—. Luego Adriana viaja a México, Colombia y Argentina. Es un personaje lleno de aventuras, obstáculos, logros y descubrimientos, siempre dentro de ese ambiente tan intenso y esperanzador que caracterizó la primera mitad del siglo pasado”, detalla Alonso a Correo.

Su novela retrata una fe que parece muy lejana a la realidad que vivimos hoy. ¿Dónde cree que permanece esa esperanza?

Memorias de una limeña habla de una época que se ha perdido. Una época en la que existía una verdadera esperanza y una fe en el futuro. Creo que esa esperanza empezó a desaparecer con la muerte de Mariátegui y con la llegada de los años treinta, cuando los militares adquirieron un mayor protagonismo. Recuperar la esperanza es fundamental. Hay algo instintivo en ella, algo que no es completamente racional. Tal vez ese sea precisamente el instinto que hemos perdido y que, ojalá, podamos recuperar algún día.

LIMA, PERU. LUNES, 20 DE JULIO DEL 2026. ENTREVISTA AL ESCRITOR ALONSO CUETO. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

En la novela aparecen personajes históricos como Ricardo Palma, María Wiesse y Julia Codesido. ¿Qué tan importante es que sigan vigentes en nuestra historia?

Ellos han hecho que seamos lo que somos. [Abraham Valdemolmar, por ejemplo,] era un personaje extraordinario. Detrás de esa imagen de dandi, casi de un Oscar Wilde peruano, había un escritor profundamente sensible, autor de El caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores y Tristitia. Cuando escribía sobre su infancia o sobre su familia aparecía su lado más auténtico. Al final, ¿qué somos sino nuestras novelas, nuestros poemas, nuestra música, nuestras pinturas? Eso también construye la identidad de un país.

¿Qué tan importante es regresar a nuestra historia para entender quiénes somos hoy?

La literatura puede añadir una conciencia subjetiva y psicológica al registro de los hechos históricos. Puede hablar de la historia desde la intimidad de los personajes. Ese es el espacio que la novela ofrece y que la diferencia de la historia.

LIMA, PERU. LUNES, 20 DE JULIO DEL 2026. ENTREVISTA AL ESCRITOR ALONSO CUETO. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

¿Considera que realmente podemos confiar en nuestros recuerdos?

Ese es un tema que siempre me ha interesado. [...], recordar es una mezcla entre un esfuerzo intelectual y un proceso emocional. El corazón y la inteligencia van de la mano. El recuerdo termina siendo una narración que nos hacemos a nosotros mismos y, en ese proceso, también podemos inventar o fantasear.

¿Por qué decidió contar esta historia desde una perspectiva femenina?

Mis tres últimas novelas —“Francisca”, “La Perricholi” y “Memorias de una limeña”— tienen protagonistas femeninas. Me interesa contar historias desde la perspectiva de una mujer porque creo que, en general, ellas establecen relaciones más profundas y más fructíferas con los demás. Los hombres solemos estar más encerrados en nosotros mismos.

En el libro también aparece una pregunta muy sugerente: ¿hasta qué punto nuestros recuerdos son realmente recuerdos y hasta qué punto son una invención?

Esa es una pregunta que todavía me hago. A veces recordamos un hecho, pero le agregamos detalles que hubiéramos querido vivir. Entonces ya no sabemos exactamente dónde termina el recuerdo y dónde empieza la imaginación. No tengo una respuesta definitiva. El personaje de esta novela tampoco la tiene. Lo que Adriana hace es contar su vida. Y esa narración está llena de obstáculos, amenazas y dificultades. Lo que me interesaba mostrar era la persistencia de una persona para seguir adelante, para construir su identidad y llegar a una edad en la que pueda decir quién es realmente.

SOBRE EL AUTOR

Alonso Cueto, Escritor

Estudió Literatura en la Universidad Católica del Perú y obtuvo su título de doctor en la Universidad de Texas, en Austin, con una tesis sobre los relatos de Juan Carlos Onetti. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de la Universidad Católica del Perú.

06 de agosto se presenta la novela en la FIL Lima.

30 libros publicados, que abarca novelas, cuentos, ensayos y teatro.

1954 en abril nace el autor Alonso Cueto en Lima.

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