Entre 2 mil y 3 mil hectáreas de cultivos de cebolla, papa, ajo, arveja y zanahoria ya sembrados en la cuenca del Chili Regulado podrían verse afectadas por el posible fenómeno El Niño, advirtió Juan Álvarez Chávez, presidente de la Junta de Usuarios del Chili Regulado. El dirigente señaló que la incertidumbre sobre el comportamiento del clima mantiene en alerta a los agricultores de la provincia de Arequipa.

Álvarez precisó que la cuenca comprende entre 6 mil y 7 mil hectáreas de terrenos agrícolas, de las cuales cerca de la mitad ya se encuentra sembrada. Explicó que, dependiendo de la intensidad del fenómeno, las lluvias podrían ocasionar pérdidas en las cosechas, mientras que una eventual sequía en la parte alta comprometería el almacenamiento de agua para las próximas campañas agrícolas.

El presidente de la Junta de Usuarios indicó que los productores aún arrastran los efectos de anteriores emergencias y que muchas áreas continúan dañadas. Además, señaló que se presentaron fichas de emergencia para solicitar maquinaria pesada que permita atender posibles desastres, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta del Gobierno Regional de Arequipa.