Una poeta peruana despierta en un lugar desconocido. Su cuerpo ya no le pertenece del todo y su identidad comienza a desdibujarse. Desde esa premisa, “Corazón de perra” [Penguin Randon House], la más reciente novela de la escritora peruana Victoria Guerrero, construye una historia que trasciende la ficción para dialogar con la memoria, la violencia sobre los cuerpos femeninos y las huellas que dejan la ciencia, el poder y la historia.

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En conversación con Correo, la autora explica por qué eligió Moscú como escenario, el simbolismo de Laika y las reflexiones que propone una historia tan incómoda como necesaria.

“La novela parte de una experiencia autobiográfica relacionada con la enfermedad y las intervenciones médicas. Moscú también remitía a recuerdos de mi infancia, marcados por la Guerra Fría, la carrera científica entre la Unión Soviética y Estados Unidos y esa idea del progreso ligado al desarrollo tecnológico. Todo eso conectaba con las películas y series de espías, experimentos y conflictos políticos con las que crecí”, comenta Victoria a Correo.

Su novela está ambientada en Moscú. ¿Por qué decidió situar la historia allí?

Ubicar la novela allí respondió sobre todo a una decisión literaria. Rusia es un universo enorme y completamente ajeno para mí; además, no hablo el idioma. Esa distancia hacía que ese espacio se volviera muy alegórico para una historia como esta: un lugar donde la protagonista tampoco tiene puntos de referencia ni sabe realmente dónde está.

La protagonista es rebautizada como Laika. ¿Qué representa ese nombre dentro de la novela?

La presencia de Laika surgió de manera muy natural. Mientras escribía la novela también trabajaba un ensayo sobre los perros, así que había leído mucho sobre ellos. [...] Laika fue un símbolo político: un animal sacrificado en nombre de una ideología. La historia suele presentarla desde la ternura, pero cuando uno la conoce descubre que fue la historia de un ser cuya vida dejó de importar porque estaba al servicio de un ideal.

¿Por qué la protagonista se identifica con ella?

Por la condición animal, por el sacrificio y también porque Laika era una hembra. Esa dimensión femenina también era importante para mí.

En la novela el cuerpo aparece como un territorio sobre el que otros deciden. ¿Qué quería reflexionar a partir de ello?

Me interesaba pensar específicamente en el cuerpo de las mujeres y en cómo históricamente ha sido intervenido, domesticado y estudiado por la ciencia. Muchas veces las políticas públicas han decidido cuándo las mujeres deben tener hijos y cuándo no deben tenerlos. También existen episodios en los que esos cuerpos fueron intervenidos contra su voluntad, como ocurrió con las esterilizaciones forzadas en el Perú o antes con los proyectos eugenésicos en distintos países.

Más allá de la ficción, ¿cree que hoy seguimos viviendo formas de vigilancia sobre nuestros cuerpos?

Sí. Incluso diría que hoy existen nuevas formas de control. [...] A través de grandes poderes económicos, propietarios de plataformas digitales y redes sociales circulan nuevamente discursos que plantean que las mujeres deben volver al hogar o recuperar determinados roles tradicionales. Son nuevas formas de control que también influyen en la política y en la manera en que entendemos nuestros propios cuerpos.

¿Escribir esta historia también es una forma de resistencia?

No sé si diría que es una forma de resistencia. Creo que, sobre todo, es una forma de mostrar, desde la literatura, cosas que efectivamente ocurrieron. La ficción está en que la historia sucede en Moscú y que el personaje es inventado. Pero los hechos históricos que aparecen en la novela pueden encontrarse fácilmente. La literatura permite acercarse a ellos desde otro lugar e invitar al lector a seguir investigando.

SOBRE LA AUTORA

Victoria Guerrero, escritora

Doctora en Literatura Hispano - americana por la Universidad de Boston y magíster en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, recientemente ha publicado “Todas las poetas peruanas tienen cáncer”.

116 páginas tiene su libro “Corazón de Perra”.

55 años tiene la autora nacida en Lima en 1971.

2020 Premio Nacional de Literatura por “Y la muerte no tendrá dominio”.

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