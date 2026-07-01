La memoria, los silencios familiares y las huellas de la violencia atraviesan “El bosque de tu nombre”, novela de la escritora peruana Karina Pacheco que ha sido recientemente reeditada bajo el sello editorial Alfaguara. A partir de esta obra, situada en la guerra civil guatemalteca, la autora propone una reflexión que trasciende la ficción y dialoga con el presente del país: el racismo persistente, la impunidad y la dificultad del Perú para enfrentar su pasado.

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En esta entrevista, Pacheco aborda la vigencia de su novela y la necesidad de entender la memoria no como un simple ejercicio del recuerdo, sino como una herramienta para comprender las heridas aún abiertas en la sociedad peruana.

“Estamos viviendo un mundo donde muchos de los avances importantes en cuestiones de género, derechos humanos, libertades y trabajo de la memoria están atravesando tiempos adversos. Parecía que eran conquistas que se estaban consolidando, pero hoy vemos fuertes retrocesos. Por eso creo que la novela tiene más vigencia ahora que cuando fue publicada por primera vez”, comenta Karina a Correo.

¿Cómo ha sido reencontrarte con esta novela después de 13 años?

La verdad es que lo que más me ha sorprendido es que la novela mantenga una actualidad, y quizá una vigencia mayor a la que tenía hace trece años.

En la novela, Ariel descubre secretos familiares. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a esos silencios?

Ese es el tema central. Nunca terminamos de conocer completamente a nuestros padres ni a nuestra familia. Y en ese descubrimiento se nos va la vida, porque no somos completos si no entendemos los silencios y secretos familiares.

¿Qué efecto tienen esos silencios en las familias?

Cuando alguien es obligado a callar, o cuando se obliga a otros a callar, se genera una bomba de tiempo emocional. Ese dolor tarde o temprano se manifiesta, de muchas maneras. Por eso es importante la memoria.

¿Qué está ocurriendo en el Perú con la memoria y el aprendizaje del pasado?

Creo que hemos olvidado la importancia de fortalecer las instituciones democráticas. Los países que más han avanzado en la historia, no solo en el Perú sino en el mundo, son aquellos que han fortalecido sus instituciones, invertido en educación, salud, nutrición y en el cuidado de los niños, no solo en su nacimiento, sino en sus oportunidades de vida.

Si queremos avanzar como país, debemos dejar la idea de que solo quien tiene dinero accede a la calidad. Mi apuesta es por lo público.

La educación, la salud y la nutrición de calidad deberían ser un compromiso común. No es solo una cuestión de ética, sino también de sentido de belleza y de justicia.

La verdadera elegancia no está en acumular, sino en compartir. La ostentación me parece una forma pobre de entender la vida. La belleza está en la discreción y en el bien común.

¿Crees que como país tenemos una deuda con la memoria?

Sí. No sé por qué en el Perú seguimos cayendo en el error de creer que para ser un país moderno solo tenemos que mirar hacia adelante y no curar las heridas del pasado, ni siquiera mirarlas. Cuando en términos personales jamás aceptaríamos dejar nuestras heridas sin sanar.

Para escribir esta novela leí mucho sobre Guatemala y también a sus poetas. Hay un poema del poeta maya quiché Humberto Ak’abal que dice:

“A veces camino al revés, es mi forma de recordar. Si caminara siempre hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido”.

Para mí ese verso lo dice todo. La sociedad humana no habría podido avanzar sin detenerse a aprender del pasado. Y el pasado no solo enseña cómo hacer las cosas, sino también cómo no hacerlas, cómo evitar repetir errores.

El ejercicio de la memoria no es solo honrar a los muertos, sino aprender para ser mejores. No es solo mirar adelante, sino también mirar atrás para recorrer mejor el futuro.

En la novela también aparecen temas como el racismo y el indigenismo, ¿por qué siguen vigentes?

Porque seguimos arrastrando una colonización mental de la que no nos hemos liberado. [...] En países con una enorme herencia indígena, como el Perú o Guatemala, el racismo suele ser más fuerte precisamente por la dificultad de reconocer esa grandeza histórica. No se trata de superioridad, sino de mirarnos de igual a igual. Yo vengo del Cusco, de una cultura milenaria, y eso me ha enseñado a no sentirme inferior a nadie. Cuanto más asumimos nuestras múltiples raíces, más plenos somos como sociedad.

¿Qué rol cumple la literatura frente a la polarización y la desinformación?

La literatura permite vivir otras vidas y otras perspectivas. Te hace hacerte preguntas que nunca te habías hecho. Los buenos libros no siempre te dan respuestas, muchas veces te dejan más preguntas.

Y eso es valioso, porque te abre la mente. Además, la literatura llega a públicos mucho más amplios que los textos académicos o ensayísticos.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Cuál es la herida más profunda que deja “El bosque de tu nombre”?

La impunidad del abuso de poder. La impunidad termina carcomiendo a toda la sociedad, incluso a quienes creen beneficiarse de ella. La justicia, la reparación y la memoria no son solo actos éticos, sino formas de construir sociedades más bellas y más justas.

SOBRE LA AUTORA

Karina Pacheco, escritora

Doctora en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado siete novelas aclamadas. A la par de su labor como escritora y académica, Karina Pacheco se desempeña como directora de Ceques Editores.

1969 nace la autora en Cusco, Perú.

2006 publica su primera novela “La voluntad del molle”.

2022 galardonada con el Premio Nacional de Literatura.

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