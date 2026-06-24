Hablar con el escritor peruano Ulises Gutiérrez Llontoy es escuchar a alguien que todavía conserva intacta la capacidad de asombro. Mientras recuerda a su abuelo contando historias junto a un fogón, la infancia que vivió en Colcabamba o la imagen de Atahualpa observando un cometa en el cielo de Cajamarca, el escritor va revelando las piezas que dieron forma a “Nuestra luz en la noche” (Alfaguara).

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En esta novela, la memoria personal, la historia del Perú y el paso del cometa Halley se entrelazan para construir un relato sobre la identidad, la lectura y aquellos mundos que el tiempo parece haber dejado atrás.

“Me llamó mucho la atención esa imagen de Atahualpa reconociendo su destino en el paso de un cometa. Lo curioso es que no era algo exclusivo de la cultura andina. Los mexicas, los romanos, los árabes y muchas otras culturas veían a los cometas como portadores de malas noticias, de la caída de imperios o de la muerte de reyes. Entonces se me ocurrió contar parte de la historia del Perú a través del paso del cometa Halley”, comenta Ulises a Correo.

Para Atahualpa el cometa representa una tragedia. Para Luis, en cambio, parece significar el inicio de algo. ¿Qué buscaba con ese contraste?

Me interesaba jugar con esa idea porque, a lo largo de la novela, el paso del cometa transforma la vida de los personajes. A algunos les cambia la suerte para bien y a otros para mal. Luis es un niño que descubre el placer de leer literatura, de entender la ficción y, sobre todo, de querer convertirse él mismo en un contador de historias. [...] La llegada del Halley marca un punto de quiebre en su vida: el paso del niño que era hacia el adulto que empieza a ser; del lector apasionado al futuro escritor.

La lectura ocupa un lugar muy importante en la novela...

Sí. Luis va descubriendo los libros, los cuentos, los cómics y todas las posibilidades que ofrece la ficción. Esa experiencia fue muy importante para mí porque la lectura cambió mi vida y quise reflejar cómo puede cambiar también la vida de un niño.

Hay una identidad andina muy marcada en la novela, incluso en el lenguaje...

Sí. Yo viví en Colcabamba más o menos a la edad que tiene Luis en la novela. Quería contar ese mundo andino tal como lo conocí y hacerlo también en el lenguaje que se habla allí, esa mezcla permanente entre español y quechua. [...] Para hacer justicia a ese mundo tenía que usar el lenguaje con el que fue construido.

¿Y qué recuerdos de esa época le marcaron más?

Mi abuelo es un personaje central del libro. Siempre digo que a él le debo este oficio de contar historias. Era un fabulador extraordinario. Vivía solo, a varias horas de caballo de Colcabamba. Cuando llegaba por las noches, mientras mi madre le calentaba la cena en un fogón de leña, empezaba a contarnos lo que había vivido durante sus viajes. Ese recuerdo de estar escuchándolo, completamente atrapado por lo que narraba, es una de las emociones más fuertes que conservo de mi infancia.

El cometa Halley parece funcionar como un símbolo que atraviesa la novela.

La mayoría de culturas asociaba esos fenómenos con malos presagios. Pero jugando con la ficción quise darle al Halley una dualidad distinta: la posibilidad de traer tanto una mala noticia como una buena.

¿Qué significa para usted “Nuestra luz en la noche”?

Desde siempre los seres humanos hemos mirado el cielo intentando entender el mundo. [...] Por eso creo que esa luz en la noche simboliza aquello que nos ayuda a encontrar orientación en medio de la oscuridad. Puede ser la memoria, la historia, la literatura o cualquier cosa que nos permita comprender mejor quiénes somos.

SOBRE EL AUTOR

Ulises Gutiérrez, escritor

Estudia la maestría de Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, España. Ha publicado las novelas Ojos de pez abisal (2016), El año del accarhuay (2017), Cementerio de barcos (2019) y el libro de cuentos The Cure en Huancayo (2020).

1969 nace el autor en Colcabamba, Huancavelica.

2015 finalista del Premio Copé de Novela.

324 páginas tiene “Nuestra luz en la noche”

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