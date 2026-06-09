¿Por qué algunas personas logran construir estabilidad económica mientras otras viven siempre endeudadas? Para Pedro Castre, la respuesta no está necesariamente en cuánto dinero se gana, sino en cómo se administra.

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A través de su libro "Gana el juego del dinero" (Aguilar), el autor peruano propone una guía práctica para aprender a ahorrar, invertir y tomar mejores decisiones financieras. En conversación con Correo, asegura que la educación financiera debería enseñarse desde la escuela y afirma que “la libertad de elegir depende de qué tan bien has administrado tu dinero”.

¿Por qué es tan importante contar con un fondo de emergencia?

Porque es la base de una buena salud financiera. La pandemia nos dejó una lección muy clara: a todos nos afectó por igual, pero no todos estábamos preparados. Muchas personas perdieron su empleo y descubrieron que, después de años de trabajo, no tenían ahorros para cubrir sus gastos básicos.

Al no contar con un fondo de emergencia, muchas familias perdieron bienes importantes como vehículos o viviendas. Un fondo equivalente a tres meses de gastos fijos brinda tranquilidad y permite afrontar situaciones inesperadas sin comprometer la estabilidad económica.

¿Qué ventajas ofrece tener ese respaldo financiero?

La principal ventaja es la libertad de elegir. Si una persona pierde su empleo y tiene ahorros, puede buscar nuevas oportunidades con mayor seguridad y confianza. No se ve obligada a aceptar cualquier oferta laboral por necesidad inmediata.

En cambio, quien no tiene respaldo financiero suele aceptar condiciones menos favorables porque necesita ingresos urgentes para cubrir sus gastos. La capacidad de elegir depende, en gran medida, de qué tan bien se ha administrado el dinero.

¿Qué debe hacerse después de construir un fondo de emergencia?

El siguiente paso es seguir aplicando el principio de “pagarse a uno mismo primero”. Una vez cubierto el fondo de emergencia, el excedente debe destinarse a inversiones.

La libertad financiera se construye mediante una secuencia de pasos: primero se adquiere educación financiera, luego se aprende a ahorrar, después se crea un fondo de emergencia y finalmente se invierte para que el dinero trabaje para uno. El problema es que muchas personas gastan todo lo que ganan y nunca llegan a las etapas posteriores.

¿La educación financiera debería enseñarse en las escuelas?

Definitivamente sí. La educación financiera no suele enseñarse ni en casa ni en las instituciones educativas. Muchos adultos llegan a la vida laboral sin conocimientos básicos sobre ahorro, inversión, uso responsable del crédito o planificación financiera.

Incluso profesionales especializados en finanzas pueden gestionar grandes presupuestos empresariales sin haber desarrollado hábitos adecuados para sus propias finanzas personales. Por eso considero que la educación financiera debería formar parte obligatoria del sistema educativo.

Muchas personas creen que sus problemas económicos se resolverán cuando ganen más dinero, pero eso no siempre ocurre. Cuando los ingresos aumentan sin educación financiera, los gastos suelen aumentar también. Los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino aprendiendo a administrarlo correctamente.

Si tuvieras que resumir el mensaje principal de tu libro en una sola frase, ¿cuál sería?

Este no es un libro más sobre dinero. Es una guía práctica para que cualquier persona tome el control de sus finanzas personales.

Existen muchos libros que enseñan sobre inversiones, bolsa de valores, bienes raíces o criptomonedas. Sin embargo, antes de invertir es necesario aprender las reglas básicas del manejo del dinero.

En mi libro presento siete reglas para ganar el juego del dinero. Así como cualquier juego tiene reglas que deben conocerse antes de competir, el dinero también funciona bajo determinadas reglas. Aprenderlas y aplicarlas puede transformar el futuro financiero de cualquier persona, independientemente de su punto de partida.

Además del libro, ¿qué actividades realizas para acompañar a tus lectores?

Busco que el aprendizaje no termine con la lectura. Por ello, promuevo espacios de acompañamiento donde los lectores puedan resolver dudas, compartir avances y recibir orientación práctica sobre la aplicación de los conceptos desarrollados en el libro.

La idea es crear una comunidad de aprendizaje continuo para que las personas no solo lean el contenido, sino que puedan implementarlo de manera efectiva en su vida diaria.

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