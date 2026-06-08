La soledad suele asociarse con la ausencia de compañía, pero para Brian Alba es, sobre todo, una experiencia interior. El autor peruano aborda esta y otras reflexiones en "El poder de estar solo" (Deja Vu Ediciones), un libro de desarrollo personal que ha encontrado una importante acogida entre los lectores.

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En entrevista con Correo, Alba habla sobre el origen de su obra, nacida durante el aislamiento de la pandemia, y comparte su visión sobre la motivación, la paz interior y la necesidad de aprender a convivir con uno mismo. “La soledad depende de cómo te sientes por dentro, no de cuántas personas tienes alrededor”, sostiene.

¿Cómo nace la idea de escribir sobre la soledad desde una perspectiva empática?

El libro nació de una forma muy curiosa. Durante la pandemia atravesé un periodo de profunda soledad. Creo que todos vivimos momentos complicados en esa etapa y, en mi caso, ese aislamiento me llevó a escribir. Ya tenía la intención de aportar algo positivo al mundo y encontré en la escritura una forma de hacerlo.

¿Qué era lo más importante que querías transmitir a tus lectores al abordar el tema de la soledad?

En aquel momento veía mucha desolación e incertidumbre en las personas. La pandemia había generado un panorama bastante desalentador. Lo que me motivó a escribir fue ofrecer un poco de esperanza, transmitir fe en que podía existir un futuro mejor y hacerlo desde la empatía.

¿Qué tipo de público ha conectado más con tu libro?

Diría que principalmente personas entre los 30 y los 70 años. Son etapas de la vida en las que muchas personas atraviesan distintos tipos de soledad. Además, las dinámicas sociales han cambiado mucho debido a las redes sociales y eso ha impactado en la manera en que nos relacionamos. Creo que ese público ha sido el que más ha conectado con el mensaje del libro.

Algunas personas cuestionan que hables de estos temas sin ser psicólogo. ¿Qué opinas al respecto?

Creo que mucho de lo que comparto nace de la experiencia. Las vivencias son una de las principales fuentes de aprendizaje. Durante los últimos años he viajado bastante, he conocido distintas culturas y he tratado de comprender mejor a las personas y las dinámicas sociales. Mi intención siempre ha sido ampliar mi visión del mundo para aportar reflexiones que puedan ser útiles para otros.

¿Qué otros temas te gustaría explorar en futuros libros?

Siempre busco abordar temas que puedan aportar algo positivo. Me interesan asuntos relacionados con las relaciones humanas, las rupturas de pareja, la búsqueda del sentido de vida, la motivación y cualquier aspecto que ayude a las personas a enfrentar desafíos cotidianos.

¿Por qué crees que muchas personas temen sentirse solas?

Porque solemos entender la soledad como una situación física cuando en realidad es una emoción. Puedes estar rodeado de muchas personas y sentirte solo, o estar físicamente solo y sentirte en paz.

¿Cómo se puede trabajar ese sentimiento?

Para sentirte bien por fuera, primero debes sentirte bien por dentro. Uno de los pilares que menciono en el libro es la motivación intrínseca: aprender a encontrarte contigo mismo a través de la calma y el silencio. Cuando logras sentirte bien en tus propios espacios, también puedes relacionarte mejor con los demás.

En el libro también hablas sobre elegir compañías poco saludables por miedo a la soledad. ¿Qué hacer en esos casos?

Cada persona sabe, en el fondo, lo que merece y lo que quiere para su vida. Muchas de las respuestas ya están dentro de nosotros. Lo que suele faltar es tiempo para escucharnos. Cuando conectas contigo mismo y analizas tus emociones con honestidad, puedes tomar mejores decisiones sobre las personas que eliges para acompañarte.

¿Cómo defines la paz interior?

La paz interior es sentirte bien contigo mismo, con tu entorno, con lo que haces cada día, con tus hábitos y con las actividades que realizas. Es estar en armonía contigo y con el mundo que te rodea.

¿Qué prácticas personales te ayudan a mantener ese equilibrio?

La actividad física. Considero que el ejercicio tiene un impacto enorme en nuestra salud emocional. Nos ayuda a pensar con mayor claridad, a romper paradigmas mentales y a construir una mejor calidad de vida. Es un hábito que he incorporado de forma permanente.

¿Qué consejo darías a una persona que atraviesa un periodo de soledad?

Primero debe darse tiempo para sí misma. Es importante detenerse, conocerse y entender qué está ocurriendo en el mundo interior. Solo cuando reconocemos nuestras emociones podemos empezar a transformarlas y generar cambios positivos en nuestra vida.

¿En qué proyecto trabajas actualmente?

Estoy desarrollando un nuevo libro, que aún no tiene título definido, sobre el propósito de vida. Busca responder preguntas como: ¿Por qué hago lo que hago cada día? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué sentido tienen mis acciones? Es una invitación a encontrarse con uno mismo y descubrir aquello que da dirección a nuestra vida.

¿Qué autores han influido en tu formación?

Mis lecturas favoritas están relacionadas con el desarrollo personal y la autoayuda. Admiro mucho a James Clear, a David Fischman y a Robert Kiyosaki. Son autores que han influido significativamente en mi manera de entender el crecimiento personal y la construcción de hábitos.

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