En una era dominada por la viralidad, Aldo Bartra se ha convertido en una de las voces más confiables de la divulgación científica. Con un estilo que mezcla rigor y cercanía, hoy apuesta por el formato libro para seguir acercando la ciencia a nuevas audiencias.

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A través de “Preguntas que no te dejan dormir”, publicado bajo el sello Debate, el autor peruano reúne sus ya conocidas —y nuevas— curiosidades sobre los enigmas más extraños de la vida cotidiana.

“El libro es una recopilación de algunas preguntas que ya tenía en el canal [de YouTube El Robot de Platón], pero respondidas más extensamente. También es una actualización, porque hay información que cambia con el tiempo. Llevo haciendo esto 12 años, así que no están todas las preguntas de los videos. He intentado incluir la mayor cantidad de preguntas nuevas”, comenta Aldo a Correo.

¿Por qué crees que tu contenido científico conecta con la gente?

[Mi libro] está basado en una secuencia del canal [de YouTube] que se llama Preguntas que no te dejan dormir. Son formatos cortos donde lanzo preguntas extrañas o divertidas. Creo que funciona porque vivimos en una sociedad muy mediática. Si haces algo aburrido, no conecta. Yo intento divulgar con seriedad, pero suelto alguna tontería en el camino y luego retomo. Ese es mi ritmo.

Tu libro mezcla ciencia, humor y referencias culturales. ¿Qué lees y cómo te preparas?

Normalmente leo divulgación científica. Antes tenía una vena literaria muy fuerte. Leí todos los libros de Vargas Llosa, Tolkien y varios clásicos. Me gustaba revisar premios Nobel y leer sus obras.

¿Alguna vez pensaste en escribir otro género literario?

Escribía cuentos. Gané un concurso en la universidad con un texto que escribí en tres horas. Eso me hizo darme cuenta de que tenía ese lado literario. En el libro se nota ese estilo: es ameno, pero muy mío.

Sobre lo científico, ¿Qué fuentes consultas para asegurar rigor?

Las fuentes más rigurosas suelen estar en inglés. Recurro a medios como Science, New Scientist y papers científicos, además de Nature. También reviso constantemente la información para evitar desactualizaciones.

¿Consideras qué la viralidad puede afectar la credibilidad?

Tengo mucho cuidado con eso. Desde que inicié el canal quería que fuera un espacio confiable. Antes no había divulgación científica en español, predominaban los contenidos de misterio o conspiración. Si cometo un error grave, elimino el video. Si es menor, lo corrijo en comentarios. Hay mucha responsabilidad porque profesores usan mi contenido en aulas.

¿Es peligroso simplificar la ciencia?

Sí, puede serlo si se hace rápido y sin suficiente información. Pero también es necesario hacerla digerible. Intento condensar cuando se puede y, cuando no, continuar el tema en otra pregunta. El objetivo es acercar la ciencia, sobre todo a los niños.

¿Qué hace que un tema científico funcione en redes?

Depende de muchas cosas. La astronomía llama mucho la atención, pero no podemos centrarnos solo en eso. Hay muchas ramas importantes. Me alegra cuando personas me dicen que estudian biología o psicología por mis videos. Eso demuestra que diversificar funciona.

¿Qué mito sobre la ciencia te gustaría derribar?

El de “está comprobado científicamente”. Un estudio no es una verdad absoluta. La ciencia construye evidencia progresivamente hasta acercarse a una verdad objetiva.

SOBRE EL AUTOR

Aldo Bartra, Comunicador

Es comunicador social y divulgador científico, creador del influyente canal de YouTube El Robot de Platón, que reúne a más de 3 millones de suscriptores. Su labor ha sido reconocida por Forbes Perú al incluirlo en la lista de “Los 50 más creativos de Perú 2022”; y en 2024.

45 años tiene el autor nacido en 1981, en Trujillo.

2019 publica su primer libro “Guía del internauta”.

2023 participó de eventos como el WIRED Summit.

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