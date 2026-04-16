Hay historias que no necesitan grandes escenarios para incomodar o conmover. A veces basta lo cotidiano: una conversación, un gesto o esa sensación de no pertenecer del todo. En “Un lugar en la familia de las cosas” (Colmillo Blanco Editorial), Claudia Paredes parte de ahí para construir relatos atravesados por la migración, la identidad y las tensiones de ser mujer en la actualidad.

MIRA AQUÍ| Libros que buscan reducir su impacto ambiental

Desde una mirada íntima y con toques de ironía, la escritora observa esas pequeñas grietas que revelan conflictos más profundos. En conversación con Correo, habla sobre su proceso creativo y las experiencias que han marcado su escritura.

“Aunque los personajes sean ficticios, son un reflejo de lo humano. Quise trabajar un tema que yo misma he vivido: la migración. Ese duelo de no estar en un solo lugar, de tener que buscar tu propio espacio. De alguna manera, desubicarse para poder ubicarse”, comenta Claudia.

¿Dónde te encontrabas cuando empezaste a escribir estos cuentos?

Fue una etapa de mi vida, sobre todo a finales de mis veintes, cuando todavía vivía en España. Eran como mis últimos momentos allá, una etapa muy específica que marcó mucho la escritura.

Tus personajes tienen tensiones muy humanas y se sienten bastante reales. ¿Qué te interesaba explorar en ellos?

Me esforcé por crear personajes con varias capas, para que el lector pueda conectar con alguna de ellas. Creo que la literatura funciona muchísimo para generar empatía, para enseñarnos a mirar a otros.

Has vivido en España, Venezuela y Perú. ¿Cómo ha influido esa experiencia en tu escritura?

Totalmente. Es probablemente lo que más ha influido. En este libro se ve mucho el “no lugar”, el no pertenecer. Antes lo veía como una tragedia, pero ahora también lo veo como algo que puede enriquecer.

En tus cuentos, lo cotidiano parece ser el escenario de conflictos profundos. ¿Fue una decisión consciente?

Sí, totalmente. Yo estudié antropología, y para mí es clave poder hablar de cosas profundas sin necesidad de hacer un texto denso o teórico. Creo que las cosas se comunican mejor desde lo íntimo y lo cotidiano. Es lo que me gusta leer también.

La ironía está muy presente en tus relatos. ¿Funciona como una forma de crítica?

Sí, aunque no necesariamente como crítica directa. Más bien como una forma de tomar distancia. La ironía permite mirar lo que asumimos como normal desde otro ángulo y preguntarnos qué tan absurdo o inaceptable puede ser. Creo que es clave en la literatura porque genera reflexión, despierta algo en el lector.

Muchas protagonistas son mujeres en momentos de quiebre. ¿Qué te interesaba contar desde esas voces?

Me interesa lo que significa ser mujer en el siglo XXI, sobre todo en Latinoamérica, donde hay muchas contradicciones: se espera que seas tradicional, pero también independiente. Son tensiones que vale la pena explorar, no desde la militancia, sino desde la conversación y la reflexión.

¿Qué te gustaría que quede en el lector después de leer tu libro?

Me gustaría que queden la risa y la curiosidad. Curiosidad por cuestionarse ciertas cosas: si realmente pasan estas situaciones, si existe esa discriminación, si tratamos así a los otros. Y también risa, porque hay cosas que no necesariamente son tan graves y que a veces dramatizamos. Creo que también es importante relativizar.

SOBRE LA AUTORA

CLAUDIA PAREDES, escritora

La autora venezolana ha desarrollado su obra entre América Latina y Europa. Su narrativa se centra en explorar la migración, la identidad y las tensiones contemporáneas desde lo cotidiano.

34 años tiene la autora nacida en Virginia, Estados Unidos.

2022 publicó el libro de relatos “Agua”.

TE PUEDE INTERESAR







