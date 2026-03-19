Herbert Morote vuelve sobre la figura de Mario Vargas Llosa en la reedición de “Vargas Llosa, tal cual”, un libro en el que revisa —desde una mirada crítica— la vida, obra y contradicciones del Nobel peruano.

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Tomando como referencia “El pez en el agua”, autobiografía del arequipeño, Morote realizó, en su primera edición, un análisis profundo de nuestro laureado escritor. Ahora, en la actualización de su ensayo, incluye una reseña final y fotografías inéditas de la familia Vargas. En esta entrevista, el escritor no solo analiza el legado literario, sino que también cuestiona la relación de Vargas Llosa con el país, su evolución política y su último romance.

“Esta nueva edición responde a un cierre de etapa: tras su fallecimiento, quise añadir una reflexión final sobre sus últimos años, su relación con Isabel Preysler y ciertos aspectos que me parecieron necesarios para completar su historia”, detalla Morote a Correo.

¿Cómo nace “Vargas Llosa, tal cual”?

La primera edición surge cuando Vargas Llosa publica “El pez en el agua”. Yo esperaba que otras personas comentaran ese libro, porque era importante: no solo era autobiográfico, sino que abordaba su etapa política y su derrota frente a Fujimori. Pero nadie lo hizo. Entonces decidí escribirlo. Lo envié a un concurso de ensayo en España, gané el premio y así se publicó.

¿Tuvo algún acercamiento personal con Vargas Llosa?

Sí, tuvimos cierta cercanía. Lo apoyé en su primera candidatura junto a compañeros del colegio Leoncio Prado. Pero me incomodó cómo, en su libro, se refería a otros intelectuales. Por ejemplo, menciona de manera poco justa a Julio Ramón Ribeyro, un gran escritor. Eso me llevó a analizar su obra con más detenimiento. Mi libro compara lo que él dice con la realidad.

¿Su libro es entonces una mirada crítica sobre Vargas Llosa?

Exactamente. Es una mirada crítica basada en su propio libro. Por ejemplo, él critica la infidelidad de sus compañeros, pero luego su vida personal entra en contradicción con eso. No cuestiono sus relaciones, pero sí esa falta de coherencia. Creo que hay momentos en los que debió tener más benevolencia al juzgar a otros.

¿Cree que su evolución política influyó en su obra literaria?

Sí. Sus mejores libros —“La ciudad y los perros”, “Conversación en La Catedral”, “Pantaleón y las visitadoras”— pertenecen a su etapa con una sensibilidad más cercana al socialismo. Ese fue su periodo más productivo y sólido. Luego cambia hacia el liberalismo y, en mi opinión, su obra pierde fuerza. Salvo excepciones, no alcanza el nivel de sus primeras novelas.

¿La figura política terminó eclipsando al escritor?

Creo que sí. Adoptó posiciones muy conservadoras, muy cercanas a los grandes capitales. Eso afectó su coherencia interna. Pudo haber tenido una trayectoria más consistente, como la de Gabriel García Márquez, pero no fue así. Las amistades y los entornos también influyen.

¿Qué responde a quienes dicen que no se debe criticar a alguien fallecido?

Mi crítica no busca destruir, sino resaltar. Como escritor, Vargas Llosa merece el Nobel sin ninguna duda. Es uno de los grandes autores del Perú y del mundo. Pero hay que separar al escritor del político. Su legado literario es invaluable; su legado político es otra cosa.

¿El Nobel dificulta que se le mire con espíritu crítico?

Es posible. Pero lo importante es leer. Ojalá se sigan leyendo sus grandes obras, especialmente las de su primera etapa. Ese es el verdadero legado.

SOBRE EL AUTOR

Herbert Morote, escritor

Cursó sus estudios en el colegio La Salle de Lima y después en el Colegio Militar Leoncio Prado. Doctor en Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad de San Marcos, se inició en la escritura literaria a los 53 años.

12 obras tiene el autor, entre ensayos y novelas.

31 marzo de marzo de 1935 nace en Pimentel.

1997 su libro ganó el Premio Ensayo Kutxa, España.

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