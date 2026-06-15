Mediante el aviso N.º 233 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se advierte precipitaciones de ligera a moderada intensidad para este lunes 15 de junio en la sierra norte, centro y costa norte, lo que pone en riesgo de deslizamiento, huaicos y otros movimientos en masa a 250 distritos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

De acuerdo a su informe, Áncash es el departamento más expuesto, con 54 distritos en nivel de riesgo “Muy Alto” y 44 en riesgo “Alto”, seguido de Cajamarca con 41 en “Muy Alto” y 18 “Alto”, Piura (17 en MA y 8 en A), Lima (12 en MA y 52 en A) y Lambayeque (3 en MA y 1 en A).

Además, son 734 551 pobladores, 209 745 viviendas, 629 establecimientos de salud, 4 709 instituciones educativas que están en este nivel de riesgo.

Entre los afectados, distritos de las provincias de Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay, en Áncash; Cajamarca, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, en Cajamarca; Ferreñafe, Lambayeque, en Lambayeque.

Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos, en Lima; Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana, en Piura.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, y a verificar la disponibilidad de centros de salud, bomberos y comisarías ante posibles emergencias.

A la población, Indeci instó a proteger y reforzar el techo de sus viviendas, y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.