La falta de heparina en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza en Arequipa golpea directamente a los pacientes renales crónicos, quienes desde hace dos semanas deben comprar por su cuenta este medicamento indispensable para mantener operativos los catéteres utilizados durante la hemodiálisis.

El problema de los pacientes renales no solo está relacionado con en el desabastecimiento, debido a la elevada demanda, el precio del producto se habría triplicado en las farmacias particulares. Según relató el paciente Gilbert Aguilar, antes cada frasco costaba entre 10 y 11 soles; sin embargo, aseguró que actualmente lo compran entre 25 y 30 soles.

MAYOR GASTO PARA SEGUIR VIVIENDO

La heparina se utiliza para evitar que la sangre se coagule y obstruya el catéter. Si este acceso deja de funcionar, el paciente debe someterse a un nuevo procedimiento para colocar otro dispositivo en el cuello, el pecho o la pierna, una intervención dolorosa y que implica riesgos adicionales.

“Es muy necesario porque evita que el catéter se tape. Cuando deja de funcionar, tienen que volver a clavarnos en otra parte del cuerpo”, explicó Aguilar al describir la preocupación que enfrentan quienes dependen de este tratamiento para sobrevivir.

Gilbert Aguilar se desplaza tres veces por semana al hospital desde el distrito de La Joya para recibir su tratamiento y al gasto de sus pasajes ahora se ve obligado a sumarle 90 soles más para que pueda limpiar su sangre.

“Queremos seguir viviendo, pero no contamos con la economía para comprar este medicamento cada vez que venimos”, manifestó el paciente. La misma situación atraviesan el resto de pacientes del área de Hemodiálisis que llegan a los 100 usuarios.

El paciente aseguró que hasta ahora no han recibido una explicación sobre las causas del desabastecimiento ni una fecha para la reposición de la heparina. Únicamente se les habría indicado que el producto no se encuentra disponible y que deben conseguirlo por sus propios medios.

Los pacientes pidieron a la dirección del hospital Honorio Delgado y a las autoridades regionales de Salud solucionar con urgencia el desabastecimiento y fiscalizar el aumento del precio en las farmacias, debido a que se trata de un producto esencial para personas que no pueden interrumpir su tratamiento que les permite seguir con vida.