El preparador de toros de pelea, Carlos Cayo Palomino, de 30 años, permanece en estado crítico y lucha por su vida en el área de Trauma Shock del hospital Honorio Delgado Espinoza, después de haber sido corneado por el toro ‘Tigre Haaland’ en un festival realizado en el sector de El Pasto, en Socabaya.

El accidente ocurrió la tarde del 28 de julio, cuando Carlos ayudaba a subir un toro a un camión después de perder su pelea contra el astado Volvo. En un primer momento, sus familiares creyeron que se trataba de una lesión que no revestía mayor gravedad. Sin embargo, el estado del joven se complicó rápidamente debido al severo daño sufrido en el tórax.

Su tía materna, Maritza Valera, explicó que la lesión comprometió la zona pulmonar, por lo que Carlos permanece intubado y depende de la ventilación mecánica para respirar.

“Está conectado a las máquinas, no puede respirar por sí solo. Los médicos nos han dicho que debemos esperar cómo evoluciona”, relató la mujer.

Aunque la familia desconoce si el cuerno llegó a perforar directamente uno de sus pulmones, fue informada de que el joven presenta una seria afectación respiratoria. Por ahora, su pronóstico continúa reservado y los médicos evalúan diariamente su respuesta al tratamiento.

SITUACIÓN FAMILIAR

Carlos es soltero y perdió a sus padres. Su red familiar está integrada principalmente por sus dos tías y su abuelo, quienes permanecen pendientes de su recuperación.

Desde hace varios años se dedicaba a preparar y entrenar toros de pelea. Su trabajo y afición hicieron que fuera conocido no solo en La Joya, sino también entre criadores y aficionados de otras zonas de Arequipa.

“Él toda la vida ha trabajado con los toros. Le gusta y se dedica a entrenarlos, pero nadie sabe cuándo puede ocurrir una desgracia como esta”, señaló su tía.

El propietario del animal viene cubriendo parte de los gastos ocasionados por la emergencia. Asimismo, integrantes de la asociación de criadores de toros de pelea de La Joya y vecinos del distrito realizaron aportes económicos para ayudar a la familia.

No obstante, el tiempo que Carlos permanecerá hospitalizado todavía es incierto. Sus parientes temen que los gastos aumenten durante la recuperación, especialmente porque posteriormente podría requerir medicamentos y cuidados especializados.

PIDEN APOYO

Por el momento, necesitan pañales, guantes, leche especial y otros productos de uso diario solicitados durante su permanencia en el hospital. La familia pidió el apoyo de la población de La Joya, El Pedregal, San Camilo y otras localidades donde el joven es conocido.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con su tía Maritza Valera al número 949 266 735. Mientras tanto, Carlos continúa aferrado a la vida bajo atención intensiva de los médicos en el hospital Honorio Delgado.