El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó que el terreno donde se construirá el futuro Terminal Portuario de Eten, ubicado en Pampas de Reque, será el escenario de la misa que ofrecerá el papa León XIV durante su visita al país. La elección del lugar se dio luego de una inspección técnica realizada por una delegación del Vaticano, que evaluó las condiciones del espacio para recibir a los fieles.

La comitiva enviada por la Santa Sede estuvo integrada por 14 especialistas, quienes revisaron distintos aspectos relacionados con la organización del evento religioso. Entre los puntos considerados estuvieron las rutas de acceso, la distribución de espacios para la ceremonia y las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad.





Condiciones del terreno fueron supervisadas

La evaluación permitió determinar que la zona elegida cuenta con características adecuadas para albergar la celebración religiosa. El Gobierno Regional de Lambayeque indicó que el análisis técnico fue parte de la planificación previa para garantizar el orden durante la jornada.

Tras la confirmación del lugar, las autoridades regionales anunciaron que continuarán coordinando con distintas instituciones para organizar el evento. En este proceso participarán el Obispado de Chiclayo, la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú.

El trabajo conjunto estará orientado a definir aspectos vinculados con la seguridad, los accesos y la logística necesaria para atender a las personas que acudirán a la ceremonia. Las autoridades señalaron que en las próximas semanas se brindarán más detalles sobre el operativo preparado para la visita papal.

La celebración en Pampas de Reque será uno de los encuentros religiosos más importantes que recibirá Lambayeque en los últimos años. La región continuará con las coordinaciones para asegurar el desarrollo de la actividad y la participación de los fieles.