El Gobierno Regional de La Libertad en cumplimiento de su compromiso, a través del Proyecto Especial Chavimochic, alcanzó un nuevo hito importante en el proceso de reactivación integral de la Tercera Etapa.

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Se finalizó la Actualización de la Ingeniería y Costos de las Obras Hidráulicas Mayores, a cargo del consorcio LSH-PINI contratado por Proinversión; comprenden estudios hidráulicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, electromecánicos, de automatización, operación, mantenimiento, metrados y costos.

El paquete de obras restantes contempla la construcción de 129.43 kilómetros del Canal Madre Moche–Chicama–Urricape, más de 12.9 kilómetros de túneles, 55 tomas de agua, el Lateral 0 Coscomba para atender alrededor de 7,801 hectáreas, una moderna planta de decantación de finos con capacidad de diseño de 88 m³/s y un sistema integral de automatización que permitirá supervisar y controlar las tres etapas de Chavimochic desde centros de control con tecnología SCADA. También considera la rehabilitación y puesta a punto de la infraestructura de conducción existente desde la Bocatoma Chavimochic hasta Moche.

La inversión estimada para estos componentes asciende de manera referencial a S/ 2,232.89 millones, a precios de enero de 2026, mientras que el plazo previsto para la construcción de las obras es de aproximadamente 1,309 días.

Como parte de una revisión responsable y rigurosa, el PECH en su condición de supervisor, ha identificado aspectos que deberán cerrarse antes de la convocatoria definitiva, entre ellos la compatibilización de las interfaces entre las obras ejecutadas bajo Gobierno a Gobierno y lascorrespondientes a la APP.

De esta manera, Chavimochic III avanza hacia una estructuración técnica sólida. Las obras restantes complementarán la Presa Rafael Quevedo Flores y la Tercera Línea del Sifón Virú,

actualmente comprendidas en el esquema Gobierno a Gobierno, y permitirán completar funcionalmente el sistema hidráulico que transformará el desarrollo agrícola, hídrico y económico de La Libertad y del Perú.

Con la culminación de las obras de la Tercera etapa se obtendrá mas de 150 mil empleos directos, mas de US$ 2,000 millones en agroexportación, 48 mil hectáreas de mejoramiento, 63 mil hectáreas nuevas, seguridad hídrica para la producción de agua potable para Trujillo y generación de energía eléctrica.