A fin de fortalecer la preparación y respuesta ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) desarrolló una mesa de trabajo con representantes de diversas instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y los servicios de agua potable y saneamiento en La Libertad.

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Durante la reunión, la Sunass presentó los escenarios de riesgo y el análisis de vulnerabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de Sedalib S. A., a fin de identificar oportunamente zonas críticas, población potencialmente afectada y posibles interrupciones del servicio para planificar acciones de prevención, preparación y de respuesta ante emergencias.

Como parte del análisis expuesto, se informó que el canal madre y las líneas de conducción administradas por el Proyecto Especial Chavimochic, cuya afectación podría comprometer cerca de 90 000 conexiones de agua potable, forman parte de la infraestructura crítica de saneamiento en las localidades de Trujillo Metropolitano a cargo de Sedalib.

Otra infraestructura crítica ante este escenario de riesgo es la planta de tratamiento de aguas residuales El Tablazo que afectaría a los humedales de Huanchaco, la biodiversidad, la vía costanera y propiedades privadas, por lo que es fundamental fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y coordinación entre las instituciones competentes.

Por su parte, la EPS Sedalib presentó su Plan de Gestión Reactiva, que detalla el equipamiento disponible, la organización de sus equipos de respuesta y las acciones previstas para la continuidad de sus servicios durante una emergencia, así como el apoyo con maquinaria para los aniegos, los cuales se generan al no contarse con drenaje pluvial en Trujillo y malas prácticas que colmatan los buzones de la EPS.

Representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) destacaron la importancia de que los planes de gestión reactiva se articulen en un plan regional que permita actuar bajo objetivos comunes y optimizar la respuesta frente a eventos extremos.

En la mesa de trabajo participaron representantes del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el Indeci, Sedalib, el Gobierno Regional de La Libertad, el Senamhi y la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y el intercambio de información para gestionar los riesgos que podrían afectar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento.