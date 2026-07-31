Fatalidad. Un niño de cinco años fue hallado flotando en la piscina del centro recreacional El Paraíso, en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, y aunque lo trasladaron al establecimiento de salud perdió la vida.

Emergencia en la zona

Al promediar las 12 horas de ayer 30 de julio, uno de los clientes del local privado notó el cuerpo del menor en la piscina para adultos, y se lanzó para rescatarlo. Esta persona indica que tras realizarle primeros auxilios consiguió despertarlo, siendo entregado a su padre, para ser llevado a la posta del distrito.

Lamentablemente, en el centro médico se confirmó que el menor había fallecido. Los agentes de la comisaría local y del Ministerio Público permanecen a cargo de las diligencias para esclarecer el lamentable hecho. De acuerdo con un representante del centro recreacional el niño ingresó al local sin contar con permiso.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO