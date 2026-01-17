Un niño de ocho años de edad perdió la vida al ingresar a una piscina privada, ubicada en el sector San Antonio, en el distrito de Sunampe. Su familia exige justicia por la repentina muerte del menor, que fue hallado flotando en la piscina de un conocido hospedaje. El pequeño salió de su vivienda y en compañía de dos de sus primos, ambos de 13 años, ingresaron al local y en circunstancias que está en investigación, él se habría separado e ingresa al agua.

Tragedia en hospedaje

Al parecer el menor por la profundidad de la piscina no pudo permanecer de pie y ante la ausencia de un adulto por la zona, estuvo solo, sin ayuda y sin poder volver a la plataforma. Cuando recibió auxilio de parte del propietario del negocio ya habían pasado varios minutos. El niño fue trasladado de urgencia al centro de salud de la jurisdicción, pero su cuerpo no presentaba señales de vida. Lamentablemente, el médico de turno confirmó el fatal desenlace.

“Yo pido justicia. ¿Por qué a mi hijo tenían que dejarlo entrar?, si él es una menor de edad”, cuestiona Mónica Felipa, mamá del pequeño. Ella indica que el local cuenta con cámaras de seguridad, que pudieron haber registrado a la persona que dejó pasar a su niño y a sus primos, pese a ser menores de edad, a este lugar que además funcionaría como hospedaje, sin la compañía de ningún adulto responsable.

Los restos del menor, para el velatorio, fueron conducidos a su vivienda, ubicada en el sector de Guayabo, cerca al establecimiento donde ocurrió la fatalidad. La policía y fiscalía quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer este hecho, y determinar responsabilidad en lo sucedido, que enluta a la familia Canto Felipa.

