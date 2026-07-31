Tras la inspección a los albergues que acogen a las familias damnificadas del sismo en el distrito de Chongos Bajo, la presidenta Keiko Fujimori se reunió con el gobernador Zósimo Cárdenas Muje; los alcaldes de las provincias de Chupaca, Luis Bastidas; de Huancayo, Dennys Cuba y los alcaldes distritales de los siete distritos afectados: Chongos Bajo, Chupuro, San Juan de Iscos, Huacrapuquio, Viques, Huayucachi y Ahuac.

Indicó que uno de los acuerdos es la instalación de una mesa técnica para la cual el ministro de Vivienda permanecería todavía en Huancayo hasta mañana, para dicha instalación. Además se comprometió a que en dos o tres meses se debe estar contando son las primeras casas reconstruídas.

“La situación es muy dramática, como hemos podido ver en el primer albergue, hay todavía mucha necesidad. Hemos conversado con los vecinos que aún no tienen un lugar donde vivir”, señaló.

Fujimori Higushi resaltó la labor de los ministros de la gestión del expresidente José Balcazar, quienes fueron los primeros en llegar y atender a los damnificados. También anunció las primeras medidas que se tomaron en su gobierno.

“Los funcionarios públicos están acá. La ministra del Midis ha dispuesto que Pensión 65 otorgue hoy la pensión a todos los beneficiarios afectados. Yo sé que no es suficiente pero se está empezando el trabajo. Lo segundo que quiero anunciar es que, Caja Huancayo va a firmar un convenio muy importante con el ministerio de Vivienda que ha través del programa obras por Impuesto, va a utilizar S/22 millones para empezar construcciones de viviendas de emergencia”, indicó.

La mandataria se solidarizó con las familias de los fallecidos y garantizó que se trabajará en la recostrucción de las viviendas.

“No va a ser de inmediato, eso demora un proquito. Me han informado el gobernador y los alcaldes que están trabajando con maquinarias para la remoción de escombros. Se va necesitar más maquinaria y me han pedido la presencia de otros ministros de Estado, el de Trabajo y Educación porque sabemos que hay 23 colegios y 83 aulas que se han derumbado”, aseguró.

Indicó también que una organización de Panamá estaría brindando apoyo en los siguientes días, para lo cual se dispondrá el traslado aéreo. Aseguró que la ayuda seguirá llegando y el Esatdo acompañará el proceso de recontrucción.

“No es una situación fácil y les pido fortaleza y mucha fe”, culminó.