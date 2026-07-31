El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció que una de las principales líneas de trabajo de su gestión será promover una mayor competencia en el sector para reducir el precio de los medicamentos, agilizar el desarrollo de infraestructura médica privada y fortalecer el mercado de seguros. El titular del Minsa explicó que estas medidas forman parte de los objetivos que le encargó la presidenta Keiko Fujimori al inicio del nuevo Gobierno.

Durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, el ministro expuso las prioridades que marcarán su gestión. Asimismo, indicó que las reformas estarán dirigidas a generar mejores condiciones para los usuarios del sistema de salud.

“Tenemos que empezar a crear libre competencia en el sector salud. Eso es hacia afuera, no es hacia adentro. Por lo tanto, medicamentos más baratos, infraestructura médica privada más rápida y también meterse en el tema de los seguros”, manifestó.

Más adelante, el ministro señaló que el sector privado también debe formar parte de este proceso para mejorar los servicios disponibles para la ciudadanía. En esa línea, consideró que un mercado con mayor competencia genera beneficios para los usuarios.

“Tenemos que empezar a generar competencia afuera. No es solamente el Minsa trabajando, sino también dejar que el sector privado empiece a competir. Cuando hay competencia, el gran ganador es el consumidor”, afirmó.

Dyer indicó que la implementación de estas medidas requerirá modificar parte del marco normativo vigente. Explicó que existen disposiciones que, a su juicio, ya no responden a las necesidades actuales del sistema de salud y deberán ser revisadas para facilitar una mayor competencia.

Combatir la anemia, reducir tiempos de espera, libre mercado y enfrentar el FEN son los nuevos ejes de gestión del ministro de Salud.



Ante la Federación Médica Peruana y autoridades del sector Salud, el titular del Minsa destacó que trabajará con gestión y cercanía.



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Reducirá los tiempos de espera

El ministro señaló que otra de las prioridades de su gestión será reducir el tiempo de espera para acceder a los servicios de salud públicos. Para ello, anunció que fortalecerá la telemedicina, optimizará procesos internos, garantizará el abastecimiento de medicamentos y reforzará la supervisión de los establecimientos.

“Se habla afuera que para atenderse en el Minsa pueden demorarse entre cuatro o cinco meses. Yo no quiero ser crítico, quiero ver qué está pasando por dentro para saber qué debemos hacer”, expresó.

Dyer informó que otro de los ejes de su gestión será fortalecer la lucha contra la anemia en coordinación con el Midis. Además, señaló que el sector Salud ya viene preparándose para afrontar un eventual Fenómeno de El Niño y adelantó que realizará visitas a hospitales de Lima y regiones para supervisar la atención y el funcionamiento de los servicios.