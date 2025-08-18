En el Día del Niño, un menor de 5 años falleció lamentablemente ahogado en la piscina del centro recreacional La Colina Blanca Casa Club, ubicado en el distrito de Las Lomas, en la región Piura.

Sucedió el domingo 17 de agosto. Se conoció que el niño habría caído a dichas aguas y murió por circunstancias que las autoridades policiales vienen investigando, a pesar que fue sacado del lugar por los asistentes, que le dieron los primeros auxilios.

Este hecho causó conmoción en los diversos clientes que llegaron al local recreacional y en los pobladores del mencionado distrito.

En tanto, efectivos policiales de la comisaría se hicieron presentes en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones. Se supo que recabaron testimonios y realizaron otras diligencias en el local para el esclarecimiento del caso.

Recordemos que otro hecho similar ocurrió el pasado 14 de abril, cuando un menor de 2 años falleció ahogado en el centro de recreación campestre “Atlantis Club”, ubicada en la carretera Piura - Chulucanas, sin que nadie se percate de este lamentable suceso.