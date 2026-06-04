Los taxistas formales de Arequipa alzaron su voz contra el Gobierno central y lo calificaron como un trato discriminatorio en el otorgamiento de subsidios ante la crisis por el alza del precio de los combustibles.

Mediante un pronunciamiento, la Cámara de Empresas de Taxis Región Arequipa (CETARA AQP) expresó que se trata de una normativa inequitativa en el manejo de los subsidios, pues tanto el Decreto de Urgencia 004-2026 como el D.U. 006-2026 estarían dirigidos a un grupo de empresarios.

Estas normativas dejarían de lado a los taxistas, mototaxistas y transportistas turísticos de regiones como Arequipa. Según Adolfo Paco, presidente del CETARA, el alza de los combustibles ha generado una reducción de entre 25% y 30% en las ganancias de los conductores, al punto que algunos han abandonado el sector.

En su comunicado, CETARA emplazó públicamente a la alcaldesa provincial Ruccy Oscco Polar para que gestione la inclusión de los transportistas arequipeños en los subsidios del Estado, y advirtió que el incremento del pasaje urbano no puede seguir siendo la única salida ante este escenario.

Asimismo, entre sus demandas, los taxistas pidieron la implementación de subsidios directos o el retorno del Fondo de Estabilización de los Combustibles como medidas urgentes de apoyo al sector.