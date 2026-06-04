El Gobierno central prorrogó el estado de emergencia en 19 distritos de la región de Arequipa por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. La medida se oficializó a través del Decreto Supremo N.º 087-2026-PCM, publicado este jueves 4 de junio.

De acuerdo al documento, la medida rige por 60 días calendario a partir del 5 de junio de 2026, para la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del “Muy Alto Riesgo” existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Los distritos comprendidos en la región Arequipa son Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, La Joya, Miraflores, Mollebaya, Polobaya y Quequeña, en la provincia de Arequipa; Andagua, en Castilla; Coporaque, Huambo y Yanque, en Caylloma; Andaray, en Condesuyos; Charcana, Quechualla, Sayla y Tomepampa, en La Unión.

Según el INDECI, la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa continúa sobrepasada, por lo que se hace necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno nacional.

Las acciones prioritarias incluyen limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, apoyo con maquinaria y entrega de insumos agrícolas. Esta es la segunda prórroga del estado de emergencia declarado inicialmente en febrero y prorrogado en abril.

La normativa también se extiende a distritos de otras regiones del país.