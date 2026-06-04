En el marco de la construcción del nuevo hospital Honorio Delgado Espinoza, la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) incorporó cinco nuevos especialistas, a quienes se suman tres profesionales de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Los ocho integrantes fueron presentados al equipo técnico del hospital durante una reunión en la dirección del establecimiento. La labor se desarrolla bajo el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y la ANIN.

Walther Oporto, gerente regional de Salud, indicó que el objetivo es sustentar técnicamente la necesidad de un nuevo hospital, considerando criterios epidemiológicos, demográficos, planteamiento territorial, demanda actual y futura de servicios, cartera de especialidades, capacidad instalada y brechas de atención.

Además, Oporto precisó que la visión del nuevo hospital es que cuente con especialidades de alta complejidad, incluyendo servicios especializados como una unidad de trasplantes.

Subrayó que el aporte del personal asistencial y administrativo será clave para construir una propuesta sólida y sostenible. El proyecto busca responder no solo a la demanda sanitaria actual de Arequipa, sino también al crecimiento poblacional y a las autoridades futuras de las regiones del sur del país.