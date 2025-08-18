Nuevamente las pistas se tiñen de sangre. Esta vez, una veterinaria y un motociclista murieron en dos lamentables accidentes, ocurridos en la provincia de Piura.

Se trata de Nelly del Pilar Lama Celi, de 40 años, que la tarde del sábado 16 de agosto, se trasladaba como copiloto en la motocicleta 5809-QP y al llegar a la avenida José Aguilar Santisteban, a la altura del jirón Gardenias, en el asentamiento Los Olivos, sufrió el choque con la motocicleta 4517-9P.

El violento impacto hizo que Lama llevara la peor parte, siendo trasladada por agentes policiales al Hospital Santa Rosa, pero luego, dejó de existir, debido a las graves heridas. También resultó herido y detenido el chofer de la motocicleta, de nacionalidad venezolana. Ocurrió lo mismo con el conductor del otro vehículo. Ante lo sucedido, sus familiares lamentaron lo ocurrido. “Nelly, siempre permanecerás en nuestros corazones y para siempre”, indicaron ante su muerte.

En tanto, el Colegio Médico Veterinario Departamental de Piura lamentó la irreparable pérdida. “(...) Expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de nuestra colega Nelly del Pilar Lama. Nos unimos en el dolor y en las oraciones por el eterno descanso de nuestra agremiada, deseando fortaleza para su familia”, señaló el Consejo Directivo en un comunicado.

Lama deja un hijo menor de edad. Sus amigos la recordaron por su gran vocación de cuidar y sanar a los animales. Asimismo, pidieron a las autoridades una investigación para esclarecer los hechos del fatídico accidente.

Los restos de Nelly del Pilar Lama permanecen en los velatorios de la iglesia San Sebastián, en la ciudad de Piura. Mientras su sepelio se desarrollará hoy, previa misa a las 2 de la tarde. Posteriormente, será llevada al camposanto de Miraflores, donde será sepultada.

En otro accidente, la madrugada del domingo 17 de agosto, un joven motociclista perdió la vida, luego que la motocicleta que manejaba, junto a una camioneta, impactaran en el distrito de Castilla.

El choque se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en la avenida Progreso, a la altura del parque de la urbanización San Bernardo, entre la motocicleta donde se trasladaba José Alfredo Gutiérrez Mogollón, de 26 años, y la camioneta de placa M7L-777.

Él quedó atrapado entre la motocicleta y el otro vehículo, pero aún con vida, fue trasladado a un hospital de esta localidad, pero debido a la gravedad de sus lesiones, falleció tras unas horas, ante el lamento de sus familiares.

Mientras el conductor de la camioneta fue trasladado a la dependencia policial para las averiguaciones respectivas.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público de Piura para realizar la necropsia correspondiente. En tanto la Policía realizó las diligencias en el lugar del accidente.