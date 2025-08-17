Un hombre, un comerciante y un vigilante fueron asesinados a balazos a manos de sicarios en las ciudades de Piura, Tambogrande y Sullana.

Uno de los crímenes ocurrió cerca de la 1:40 de la tarde del sábado 16 de agosto, cuando dos criminales a bordo de una motocicleta, llegaron a la manzana B del asentamiento Jorge Basadre, en Piura, cerca al sector Josémaría Escribá. Ahí, el copiloto atacó de más de diez balazos la camioneta marca Ford, color blanco de placa BRQ931 que estaba estacionada en el frontis de una vivienda.

Debido a esto, el copiloto del auto identificado como Walter Cruz Ramos (45), murió, debido a que uno de los impactos le cayó en la cabeza. Mientras que el chofer resultó ileso.

Personal policial de la Oficina de Criminalística llegó a la zona para las diligencias. Además, solicitó las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona para esclarecer el ataque. Los agentes manejarían la hipótesis del ataque como un presunto ajuste de cuentas.

Mientras que, cerca de las 2 de la tarde del mismo sábado, otro asesinato ocurrió en el distrito de Tambogrande. Se trata del comerciante Franklin Silupú Nima, de 26 años, quien fue ultimado de un tiro en la cabeza, cuando se trasladaba en una motocicleta por un pasaje a la altura de la sede de los bomberos, en la cuarta etapa del asentamiento Sagrado Corazón de Jesús.

En tanto, en la provincia de Sullana, criminales en un vehículo acabaron a balazos con la vida del vigilante José Enrique Cervantes Rojas, de 46 años, cuando caminaba a la altura del grifo Petro en ADUS, cerca de la carretera Panamericana, tras haber estado laborando en un evento.

Mientras que su amigo que iba con él, Dilson Zapata Arrunátegui, resultó mal herido y se encuentra internado en el Hospital II-2. La familia de Cervantes, que llegó a la morgue, no se explica por qué acabaron con su vida.