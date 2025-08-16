Efectivos de la comisaría PNP Piura lograron intervenir a tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Apretones de Piura”, acusados por los delitos de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, municiones y tráfico ilícito de drogas.

El operativo se realizó en la calle Circunvalación, en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde los agentes del orden observaron un vehículo de placa P1X-408, con tres ocupantes en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos.

Se trata de Edileduar C.J.P. (42) (a) “Perro” o “Tata”, quien presenta denuncias por extorsión, y también sería cabecilla de la organización criminal “Los Malditos de Los Algarrobos”, que se dedicaría a la extorsión en Piura.

Asimismo, se detuvo a Johnnatan P.A. (39) (a) “Grillo”, intervenido anteriormente en julio de 2024 por conducir un vehículo requisitoriado y Segundo R.C.L. (54) (a) “Nito”, quien fue detenido en mayo del 2022 por integrar de la banda criminal “Los Despiadados de San Juan de la Virgen” (Tumbes), inmersa en el presunto homicidio calificado, en agravio del suboficial de segunda PNP Martin Stiwar Luna Rodríguez.

Durante la intervención, se les incautó dos pistolas, una de ellas con serie erradicado; 17 municiones, 300 gramos de cannabis sativa (marihuana), dinero en efectivo, tres celulares, el automóvil en el que se movilizaban, entre otras especies.