Cientos de piuranos disfrutaron de un noche espectacular con el tributo que le brindó la Orquesta Sinfónica de Piura y el coro de voces de la Universidad César Vallejo a dos grandes cantantes: José José y Juan Gabriel, en el concierto “Voces eternas”, en la concha acústica del parque Miguel Cortés.

El público se deleitó con este espectáculo a voces con las mejores canciones de estos divos de la canción internacional, que fueron interpretados con pasión y excelencia las melodías que han marcado generaciones, un homenaje con arte, talento y sentimiento, elevando nuestra celebración por el 493 aniversario de la Fundación de Piura, primera ciudad Española en América del Sur.

El evento nocturno en la feria “Piura de la pitri mitri” fue matizado con bailes de la zamacueca, tango, entre otros bailes, que fue del agrado de los asistentes.

PUEDES VER: Espectáculo “Voces Eternas” tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José

GASTRONOMÍA

Ayer, en su penúltimo día, la feria se llenó de sabor con el arte de la riqueza culinaria al celebrarse el “Día de la gastronomía piurana”, que la Municipalidad Provincial de Piura ofreció a todos en el programa de aniversario.

Diversos y reconocidos exponentes de la gastronomía local, emprendedores y diversas instituciones aliadas, alegraron el ambiente cargado de sabor, cultura y tradición, que estuvo engalanado con la presencia de las soberanas Loana Valeska Luna (Miss Piura); Vannya Mesa (Miss Turismo) y Emily Rodríguez (Señora Piura).

La feria “De la Pitri Mitri” ofrece una amplia variedad de platos típicos como seco de chabelo, majado de yuca con chicharrón, sudado de pescado, ceviches, etc. Además, los asistentes pueden disfrutar de presentaciones artísticas, degustaciones en vivo.

MIRA ESTO: Catacaos es distinguida como “Capital de la Gastronomía Tradicional”

SABORES

Entre los participantes destacan reconocidos restaurantes como Copa de Oro de Catacaos, El Charapo, La Langosta, Café Taxi, Cantarito de Oro, El Ruco, Mondragón, que deleitan a los visitantes con sus más emblemáticas preparaciones.

Piura está viviendo días de emoción, orgullo y encuentro gracias al Festival “Piura es de la Pitri Mitri”, una celebración que late al ritmo de nuestra identidad, organizado por Mienchiclas Producciones SAC, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura.