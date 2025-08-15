Un lauro más para la capital artesanal y turística de la región. Por unanimidad, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura aprobó otorgar la Ordenanza Regional donde reconoce a la Heroica Villa como “Capital de la Gastronomía Tradicional de la Región”.

Tras analizar la petición presentada por la comuna cataquense, respaldada por Asociación de Picanterías y Restaurantes y otros, acordó aceptar dicho pedido.

“ Esto no hace más que recoger lo que desde hace décadas, el Perú lo sabe: en Catacaos, tenemos la mejor cocina de la región y de la nación ”, destacó su alcalde, Econ. Johnny Cruz Flores.

PUEDES VER: Mañana se inicia feria gastronómica “Piura con mucho gusto”

LO MEJOR

En historia y cultura, Catacaos presenta una tradición gastronómica, con evidencia escrita y fotográfica que demuestra la existencia en sus calles de numerosas picanterías y chicheríos al menos desde finales del siglo XIX hasta hoy.

Allí está la Malarrabia, ligada a la Semana Santa, Patrimonio Cultural Inmaterial y sus “siete potajes”, además del seco de chabelo, el cebiche de mero, el seco de cabrito, el sudado de cachema, el majado de yuca, atamalado, copús, sopa de novios, y otros platos emblemáticos.

Ello, pues la cocina cataquense se ha transmitido de generación en generación en un entorno familiar y comunitario, conservando técnicas y utensilios tradicionales como el uso del batán, la olla de barro y el fogón.