Policías de la comisaría de La Natividad en Tacna detuvieron al ciudadano Yonford Victorio Celis (23)por encontrarse en estado de ebriedad mientras conducía una motocicleta luego de protagonizar un accidente de tránsito.
La Policía efectuaba el operativo Impacto 2026 en la avenida Jorge Basadre, con el pasaje Quinta Ibarra, cuando fue alertada de la ocurrencia de un accidente consistente en el choque frontal con daños materiales entre dos vehículos.
Colisión con auto
De inmediato se constituyeron a la calle Santa Rosa intersección con la calle Coronel Vidal lugar donde se intervino el auto marca Toyota modelo Yaris de placa D2Q-255, el mismo que presentaba el parachoques roto y daños en el faro conducido por Leywon Renato Chacolla Huaralla (44).
Al ser sometido al dosaje etílico dicho conductor dio negativo, sin embargo cuando se interviene al conductor de una motocicleta participante en el accidente, Yonford Victorio, este dio positivo.
Peligro común
Los agentes inmediatos detuvieron al ciudadano para conducirlo a las siguientes diligencias a fin de que sea procesado por el presunto delito contra de peligro común conducción en estado de ebriedad. Los efectivos informaron al Ministerio Público que fue representado por Atris Vilca del Sexto Despacho de Investigación de la Fiscalía Penal Corporativa de Tacna.