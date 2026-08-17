El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, anunció que el distrito de Villa El Salvador será declarado en estado de emergencia tras las inundaciones que dejó la intensa lluvia registrada este domingo 17 de agosto en varios distritos de Lima.

Mauricio Arnillas indicó que el trámite para la declaratoria se realiza hoy y que, previsiblemente, la medida entrará en vigencia desde este lunes 18 de agosto. Según explicó, la emergencia regirá hasta fin de año y permitirá ejecutar las obras de bypass y colector que la zona necesita desde hace tiempo.

“Se va a considerar esta zona (de las inundaciones) para poder solucionar el problema del colector, que está colapsado desde hace años, y esto pasa cada vez que llueve. Entonces, esperamos solucionarlo”, declaró el funcionario a RPP Noticias.

Arnillas informó que hasta el momento se han registrado 56 damnificados por las inundaciones, algunos de los cuales perdieron todas sus pertenencias. Los afectados pasarán la noche en un hotel, debido a un convenio que el ministerio mantiene con Sedapal para este tipo de situaciones.

Luego de la supervisión en la zona afectada, el titular del MVCS dispuso que Sedapal movilice sus hidrojets para apoyar en la evacuación del agua acumulada y reforzar la atención en los sectores más golpeados por el temporal.

Cabe mencionar que la fuerte lluvia registrada este domingo también generó aniegos en calles de Villa María El Triunfo y Chorrillos, además de Villa El Salvador.