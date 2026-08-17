El Congreso de la República incrementó en 15% los salarios de sus trabajadores durante la gestión de Fernando Rospigliosi como titular de ese poder del Estado, de acuerdo con información de Punto Final.

Según el dominical, el incremento está contemplado en una convención colectiva de trabajo suscrita el 24 de noviembre de 2025 entre el Parlamento y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon).

El acuerdo establece un incremento salarial del 15%, además de bonificaciones, con una vigencia de aproximadamente dos años. Asimismo, el aumento de las remuneraciones comenzó a aplicarse desde enero de 2026.

“El Congreso acuerda la actualización, durante la vigencia del presente convenio colectivo, de la escala remunerativa, en un quince por cierto (15.00%) de las remuneraciones”, indica el documento.

El beneficio también comprende a los trabajadores que recientemente se incorporaron al Congreso bicameral. Además, el convenio colectivo establece el aumento de otros beneficios de carácter económico.

Entre estos beneficios figura una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo, que se conmemora el 1 de mayo, equivalente al 20% de una UIT, es decir, alrededor de S/1.100. Asimismo, se contempla una bonificación por el Día del Trabajador Parlamentario, celebrado el 22 de septiembre, por el mismo monto.

Con el nuevo incremento salarial, el gasto corriente del Parlamento superaría actualmente los S/1.134 millones. Esta cifra representa un incremento considerable frente a los S/402,9 millones registrados en 2021 y los S/906,2 millones alcanzados en 2025.

Consultado por “Punto Final”, el ahora senador Fernando Rospigliosi señaló que el incremento fue una decisión aprobada por la comisión encargada de negociar con el sindicato. En ese sentido, sostuvo que la Mesa Directiva se limitó a acatar dicho acuerdo.

“Fue una decisión que tomó la comisión que negoció con el sindicato que yo suscribí. Conversamos con la Mesa Directiva y la decisión fue aprobar lo que había negociado la comisión”, manifestó.

“Yo he tenido que acatar esa decisión, que ya había sido tomada en acuerdo con el sindicato, así que esa es la realidad”, concluyó Rospigliosi Capurro.