Una preocupante red de presuntas irregularidades, sobrecostos y contrataciones direccionadas ha quedado al descubierto en Provías Nacional, pues la entidad estaría otorgando de manera sistemática millonarias sumas de dinero mediante órdenes de servicio de menor cuantía que, bajo una falsa fachada de rutina o emergencia, terminan beneficiando a un grupo de empresas.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, Provías pagó el doble por un servicio solicitado, e incluso emitió una orden por un trabajo vial, el cual no se estaría ejecutando.

PAGA EL DOBLE

Según registros, la entidad pagó a la empresa Servicios Generales ESIEL S.A.C. un monto de S/ 8 712 por un operador de motoniveladora entre el 3 de marzo y el 2 de abril de este año, pese a que la escala referencial de Provías para este servicio era de S/ 3 500.

En otro caso, y a la misma empresa, Provías pagó S/7 612. por un operador de volquete para el mantenimiento de una vía, cuando la escala referencial era de S/3 500. Es decir, en ambas situaciones, la entidad nacional aceptó desembolsar más del 50% de lo establecido.

Lejos de tratarse de una urgencia impostergable que justifica el incremento, los documentos demuestran que eran requerimientos rutinarios. Bajo esa modalidad, ESIEL ha acumulado 41 órdenes de servicio, logrando amasar contratos que bordean el millón y medio de soles.

VÍNCULOS FAMILIARES

Sumado a ello, Servicios Generales ESIEL S.A.C. tiene como gerente general a Efraín Alvarado Ambrosio, padre de Luis Miguel Alvarado Ortega, quien también presta servicios como asistente de supervisión en la misma entidad estatal, según sus redes sociales.

La hermana y la cuñada de Luis Miguel Alvarado, por su parte, figuran como accionistas de otra empresa que también logró contratar con Provías, en este caso para brindar seguridad a sus oficinas en Huánuco.

PRESUNTOS CONTRATOS FRACCIONADOS

El escenario más crítico se traslada a la provincia de Yauyos, en Lima, donde Provías emitió dos órdenes de servicio a Ingeniería Estructural Nacional destinadas a la limpieza de huaicos y mantenimiento de tránsito entre los kilómetros 52 y 70 de la red vial Mala-Calango durante el mes de agosto.

Lo alarmante es que una de las órdenes entregadas a la empresa corresponde al mantenimiento de tránsito y seguridad vial para la atención de una emergencia vial por obstrucción de huaico. La ejecución está programada del 3 al 23 de agosto de 2026, por un monto de S/32 015.76.

Sin embargo, en el lugar no hay maquinaria ni personal trabajando, y pobladores de la zona aseguraron que en ese tramo no se produjo ningún huaico en las últimas semanas.

INFRACCIÓN A LA LEY

Para la abogada Cecilia Ruiz, especialista en Contratos Públicos, no solo se trata de una irregularidad, sino de una infracción a la ley. Explicó que el modus operandi es que, para una necesidad pública del Estado, se fraccionan los montos, se atribuyen distintos nombres, con el objetivo de que salgan varios procesos.

“Más que contracciones, parece que fuera una necesidad para gastar el dinero público. Son hechos reiterados que perjudican al interés del Estado. Existen indicios de corrupción, acciones que son reiteradas y benefician a un determinado grupo de empresas, en las que incluso hay nexos familiares. Para estos actos, debería intervenir el Ministerio Público”, señaló.

RESPONDE PROVÍAS NACIONAL

Consultado sobre las empresas que obtuvieron órdenes de servicio en Huánuco, Alejandro Valdivia, jefe de la unidad zonal Lima de Provías, indicó no tener conocimiento. Sobre la emergencia por un huaico, sostuvo que este tipo de eventos se presentaron durante los primeros meses del año, no en fechas recientes.

El funcionario afirmó además que la entidad cuenta con varios controles y procesos internos.

Entre los descargos de la entidad, a través de un correo, respecto al huaico, Provías argumentó que se trataron de servicios de emergencia que fueron ejecutados en marzo y que recién han sido formalizados este mes, tras la asignación del presupuesto correspondiente.