El diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, estuvo recluido en el penal de Yanamilla, en Ayacucho, luego de ser detenido y denunciado por el delito de hurto agravado en 2001, según reveló el programa Panorama.

De acuerdo con el dominical, Pérez fue acusado de sustraer tres motosierras y otras herramientas que la ONG Winrock International había donado a agricultores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Pérez ingresó al penal de Yanamilla el 18 de julio de 2001 y permaneció recluido hasta el 14 de diciembre de ese mismo año, cuando fue excarcelado. Durante ese periodo, incluso pasó uno de sus cumpleaños en prisión y recuperó su libertad pocos días antes de Navidad.

Posteriormente, el Poder Judicial ordenó la liberación inmediata de Julián Pérez, luego de que se dictara en su contra una sentencia con ejecución suspendida.

Al ser consultado por Panorama sobre dicha sentencia, la cual no consignó en su hoja de vida cuando postuló al Congreso en las elecciones generales de 2026, Pérez Mallqui optó por guardar silencio.

El diputado de Juntos por el Perú afronta en libertad una investigación preliminar que la Fiscalía inició por la presunta agresión contra su expareja. El caso se abrió luego de que Pérez Mallqui permaneciera detenido en la comisaría de San Miguel.