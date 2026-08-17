Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú por Huancavelica, no solo es cuestionada por los chats contra la familia del expresidente Pedro Castillo, sino que ahora se suma un taller textil que funcionaría a puerta cerrada, sin licencia de funcionamiento ni las garantías de seguridad correspondientes.

Así lo reveló el dominical de Cuarto Poder, pues en un vídeo durante su campaña política, la propia diputada afirmó contar con un emprendimiento: un taller textil ubicado en su domicilio, en el jirón 5 de Agosto, en Huancavelica. En el material, la cámara la sigue hasta el mismo local (su vivienda), donde incluso se le observa mostrando casacas de Juntos por el Perú confeccionadas en ese espacio.

Sin embargo, una verificación posterior encontró que el taller —equipado con máquinas de coser, telas y material para la confección de casacas y otras prendas— funciona prácticamente a puerta cerrada. Según el testimonio de un trabajador del lugar, quien viene laborando desde hace un año, la producción se realiza también al por mayor.

SIN LICENCIA MUNICIPAL

Macario de la Cruz, subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, confirmó que no existe registro de un negocio de confecciones a nombre de Catherin Palomino. Incluso señaló que, tras la búsqueda en el sistema, ningún taller funciona en dicha dirección.

“He buscado del año 2000 hasta marzo del año 2026, no hay”, afirmó el funcionario, quien agregó que en caso de operar un negocio sin los permisos correspondientes, corresponde la clausura. Debido al incumplimiento de estos requisitos, el local representaría un riesgo para quienes laboran en el lugar.

Asimismo, la abuela de la diputada, Dionisia, confirmó que el taller pertenece a Catherine Palomino y reconoció que este no cuenta con autorización, debido a que funciona dentro de la vivienda familiar.

MINISTERIO PÚBLICO

Al respecto, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y experto en derecho parlamentario, señaló que las autoridades han reportado que el domicilio donde reside la diputada no cuenta con licencia ni cumple con las normas de salud correspondientes. Según el especialista, existen indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el caso.