Diversas autoridades municipales en funciones buscarían mantenerse en el poder mediante las candidaturas de sus familiares. Se trata del alcalde de Ate, Franco Vidal, y el burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, donde ambos postulan como primer regidor en su respectiva jurisdicción.

Según el dominical de Cuarto Poder, ambos casos evidenciarían una “reelección encubierta”, donde los alcaldes en funciones aprovechan espacios ediles para pedir el apoyo político hacia sus allegados.

FRANCO VIDAL EN ATE

Franco Vidal no solo es alcalde de Ate, sino también candidato a primer regidor de su distrito. Su padre, Manuel Vidal, es quien postula al cargo de alcaldía de dicha jurisdicción.

Lo alarmante es que para el alcalde “dibujito”, cualquier escenario sería oportuno para impulsar a su padre ante los vecinos de Ate, incluso en inauguraciones de obra, pese a la prohibición del JNE.

Por ejemplo, el domingo 19 de julio, en la inauguración del techado del campo deportivo e iluminación del parque n.º 2 José Olaya de la Asociación Pro Vivienda Los Ángeles de Vitarte, no solo llegó Franco Vidal, sino también su padre. Además, en la entrega del complejo deportivo en la zona G de Huaycan del domingo 26 de julio, padre e hijo estuvieron presentes vistiendo unos polos con logo partidario.

Frente a ello, Franco Vidal, lejos de responder por este presunto “proselitismo político” irregular, atribuyó que otros alcaldes hacen lo mismo. “Porque solo con Franco Vidal si hay alcaldes en funciones que hacen política, porque solo conmigo”, señaló la autoridad edil, quien posteriormente se retiró, escoltado por su seguridad.

Cabe mencionar que su padre y candidato a alcalde, Manuel Vidal, arrastra cuestionamientos. Entre ellos, en noviembre de 2022, fue denunciado por un inspector municipal de atropellarlo; mientras que en el 2023, la Fiscalía de Lima Este abrió diligencias por presunta usurpación de funciones.

SAN JUAN DE LURIGANCHO Y CARABAYLLO

Por su parte, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, postula al cargo de primer regidor en el mismo distrito. No obstante, el candidato a alcaldía, César Usquiano Maldonado (sobrino de Jesús Maldonado), presentó su renuncia por escrito el pasado 5 de agosto. Al quedar la lista sin su cabeza original, el actual burgomaestre Maldonado asume el liderazgo en el partido político.

Asimismo, en el distrito de Carabayllo, Rosario Pelaez (esposa del actual alcalde Pablo Mendoza) aspira al cargo de alcaldía de la jurisdicción, mientras que el burgomaestre Mendoza está como candidato a primer en la agrupación política.

CONTRATACIONES CRUZADAS

Sumado a una presunta “reelección encubierta”, en ambos municipios habría contrataciones cruzadas, ya que ambas autoridades pertenecen a un mismo partido político.

Sucede que la hermana del alcalde de San Juan de Lurigancho, Trinidad Maldonado, acumuló 18 órdenes de servicio en Carabayllo por S/ 148,000, mientras que su cuñado, Saúl Usquiano Ávila, logró 9 órdenes por S/ 60,000 en la misma Carabayllo.

Mientras que los hijos del alcalde de Carabayllo —Jimmy (con 8 órdenes de servicio por S/132 mil) y Pilar Mendoza Peláez (con 3 órdenes por S/55 mil)— consiguieron órdenes de servicio otorgadas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

IMPLICACIONES LEGALES

Al respecto, especialistas advierten que actos proselitistas durante actividades institucionales configuran infracciones graves al reglamento de neutralidad.