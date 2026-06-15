La Contraloría General de la República detectó situaciones adversas en la obra de construcción de un laboratorio de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) en Tacna. Así lo plasmó en el Informe 009-2026-OCI/6204-SCC. El periodo de evaluación comprendió del 20 de mayo al 2 de junio del 2026.

El proyecto contempla cinco componentes siendo el primero el de infraestructura. La ejecución de la obra se encuentra a cargo del consorcio José Olaya cuyo contrato fue suscrito el 4 de diciembre de 2025. El contrato tiene un monto de 6’911,953 soles con un plazo de seis meses, el cual vence el 21 de junio de 2026. La supervisión fue encargada a Corporación Sagitario por un monto de 500,924 soles y un plazo de 210 días calendario.

Inasistencia de personal

La Contraloría detectó que existe una inasistencia del personal clave de la ejecución y supervisión de la obra, sin acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se trata de enfermedad.

Durante la inspección se verificó que el residente de obra Ricardo Figueroa Salazar no se encontraba presente el 20 de mayo de 2026, pese a que su participación se encontraba programada. El contratista presentó un certificado médico el 23 de mayo. La Contraloría anota que solo se acreditó un certificado médico que consigna el diagnóstico y la recomendación de descanso médico, sin embargo no se presentó documentación complementaria que permita verificar el cumplimiento integral de los requisitos exigidos por las bases y el contrato.

Problemas fueron plasmados en el Informe 009-2026-OCI. (Foto: Archivo)

Certificados médicos insuficientes

Asimismo se verificó que el ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo, Antero Adrianzen Santos; y la especialista en arquitectura, Ivy Lozano Herrera, no se encontraban en la obra los días 20, 21, 22 y 23 de mayo del 2026.

Durante la inspección se comprobó que el ingeniero especialista en instalaciones sanitarias correspondiente a la empresa supervisora Corporación Sagitario, Leonardo Osorio Oscanoa, tampoco se encontraba presente el 20, 21, 22 y 23 de mayo de 2026.

El 23 de mayo la supervisora comunicó a Sanipes la ausencia del citado especialista por una bronquitis aguda y un descanso médico por cuatro días, pero de la revisión efectuada se advirtió que únicamente se adjunta un certificado médico sin acompañar prescripción médica u otra documentación relacionada con la atención médica.

Deficiencias en vaciado de concreto

Otra de las presuntas irregularidades halladas por la Contraloría son las deficiencias en el vaciado y compactación del concreto que generaron segregaciones y cangrejeras en elementos estructurales clave tanto en placas, columnas, losas y cisternas, situación que afecta la calidad durabilidad y capacidad sismorresistente de la obra. Así se desprende de la visita de inspección física efectuada entre el 20 al 23 de mayo de 2026.