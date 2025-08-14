Piura está consolidada como un destino gastronómico en el norte peruano y esto se mostrará con el Festival Gastronómico y Cultural “Piura con mucho gusto”, que por tres días consecutivos se realizará en la avenida Vice, frente al centro comercial Real Plaza, para el beneplácito de las miles de familias y visitantes.

Será a partir de mañana viernes 15 al domingo 17 donde los organizadores esperan la presencia de más de 30 mil personas, donde además de sabor, habrá música bailable y la tradición culinaria con la más exquisita oferta gastronómica y artística de la provincia.

OFERTAS

Esto será una vitrina para mostrar la riqueza culinaria de la región, además la oportunidad para reactivar la economía local y generar empleo, y que la Municipalidad Provincial de Piura pone al alcance de todos, para valorar nuestra identidad cultural y fortalecer el turismo en la ciudad, que celebra alborozada los 493 años de la fundación de Piura, primera ciudad española en América del Sur.

Más de 30 restaurantes ofrecerán sus mejores platos y se desarrollarán concursos como el mejor ceviche, el mejor seco de chabelo y el mejor video gastronómico durante los tres días de duración del festival.

Además, habrá espectáculos musicales con reconocidas agrupaciones como Armonía 10, la Orquesta Candela, Brayan Arámbulo, los Hermanos Chapoñay e Internacional Mallanep.

ORGULLO PIURANO

La subgerente de Desarrollo Turístico de la comuna, Lilian Seminario, resaltó que la gastronomía es uno de los pilares para impulsar el desarrollo local y sirve de preservación de tradiciones piuranas.

“ Nuestra cocina es un orgullo y, gracias a este tipo de actividades, seguimos posicionando a Piura como un destino turístico de excelencia. Invito a todos a ser parte de esta gran fiesta de sabor y música ”, expresó Lilian Seminario.