Desde ayer, hasta el viernes 15, en el parque central de la Urb. Piura (costado de restaurante Aurelia) se desarrollará la gran feria “Gua, paisano”, dentro de las actividades por el 493 aniversario de la fundación de San Miguel de Piura, que ofrece el Gobierno Regional.

Serán cinco días que los piuranos vivirán llenos de tradición, cultura y servicios gratuitos para toda la familia. Contará con la participación de distintas Juvecos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla.

INAUGURACIÓN

Ayer fue inaugurada por la presidenta el Comité de Damas del GORE Piura, Tatiana León Ubillús. Luego del corte de cinta, se procedió al recorrido inaugural por los stands de artesanía, agroindustria y gastronomía, además se disfrutó de proyecciones históricas y danzas típicas de la sierra piurana.

Hoy al mediodía, habrá show cultural con cantantes regionales y, por la tarde, concursos de canto y danza y la presentación de personajes ilustres de Piura.

Para mañana miércoles se ha previsto el concurso “El sabor de mi tierra”, entre comedores populares y la exposición de rutas turísticas y gastronomía regional a cargo de DIRCETUR.