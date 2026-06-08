Con motivo de celebrarse los 201 años de creación del distrito de Catacaos, las instituciones Eco Social de Piura y la Bandera de Colores de la Heroica Villa invitan a participar del Congreso de Turismo 2026: Identidad Tallán.

Se tratará temas relacionados con la rutas ancestrales, patrimonio arqueológico, riqueza gastronómica y folclore local, la misma que se realizará el 20 de junio en el salón de actos de la comuna local, a partir de las 8:30 a.m.

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IDENTIDAD CULTURAL

Se podrán inscribir como promotores cultural, los que investigan, promueven o trabajan en temas relacionados con turismo, cultura, arqueología, gastronomía, patrimonio o identidad regional.

Este congreso está dirigido a historiadores, arqueólogos, investigadores, operadores turísticos, empresarios del sector turismo, gestores culturales, artesanos, chefs y promotores gastronómicos y docentes y estudiantes universitarios

Será una oportunidad para compartir conocimientos, experiencias y propuestas que impulsen el desarrollo turístico de Catacaos y la región Piura. Mayores informes al celular: 955-537-731.