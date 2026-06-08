Catacos será sede de este congreso turístico el 20 de junio.
Catacos será sede de este congreso turístico el 20 de junio.

Con motivo de celebrarse los 201 años de creación del distrito de , las instituciones Eco Social de Piura y la Bandera de Colores de la Heroica Villa invitan a participar del Congreso de Turismo 2026: Identidad Tallán.

Se tratará temas relacionados con la rutas ancestrales, patrimonio arqueológico, riqueza gastronómica y folclore local, la misma que se realizará el 20 de junio en el salón de actos de la comuna local, a partir de las 8:30 a.m.

PUEDES VER:

IDENTIDAD CULTURAL

Se podrán inscribir como promotores cultural, los que investigan, promueven o trabajan en temas relacionados con turismo, cultura, arqueología, gastronomía, patrimonio o identidad regional.

Este congreso está dirigido a historiadores, arqueólogos, investigadores, operadores turísticos, empresarios del sector turismo, gestores culturales, artesanos, chefs y promotores gastronómicos y docentes y estudiantes universitarios

Será una oportunidad para compartir conocimientos, experiencias y propuestas que impulsen el desarrollo turístico de Catacaos y la región Piura. Mayores informes al celular: 955-537-731.

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