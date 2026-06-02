La Amauta de la Artesanía, Juana Solano Chávez, el comunicador Joe Menacho Malara y la artesana Lucía Neira Pasache, ofrecieron una visión global del mundo de la confección del sombrero de Paja Toquilla en Catacaos.

Fue durante el conversatorio conmemorativo del XIII aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, donde los exponentes están convencidos de la necesidad de preservar y mantener vivo el sombrero de paja toquilla, por ser un don de los cataquenses, pues representa historia y tradición.

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AMAUTA DE LA ARTESANÍA

Los beneficiados fueron alumnos de diversas colegios de la Heroica Villa donde Juana Solano, compartió sus vivencias personales, que le han ganado el respeto de la comunidad artesanal nacional.

“Yo renuncie al arte que mi madre me enseñó y que ella heredó de su abuela y ancestros. Por ello en el 2004 formé con 10 mujeres más, la Asociación Virgen del Pilar y ganamos el concurso del sombrero más fino del distrito, lo cual le llevó a representar al Perú en un evento internacional de Washington, en Estados Unidos” , señala la artesana

Su mayor logro, es ser la única mujer piurana en ganar el título de Amauta de la Artesanía Peruana, siendo el 2015, que obtuvo el ganar el Orden al Mérito de la Mujer.

La artesana María Primitiva Villegas Nizama, con 70 años de edad, hizo una demostración del tejido de paja toquilla, la cual desarrolla desde que tenía 12 años.