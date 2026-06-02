La Municipalidad Provincial de Sullana, a través del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), viene desarrollando la campaña de empadronamiento para adultos mayores de 60 años a más, con el objetivo de facilitar su acceso a los programas y beneficios sociales que brinda el Estado. Esta importante jornada se inició en el sector de la provincia de Sullana, interviniendo en los sectores de Villa María, Nueva Esperanza, Los Olivos, Villa La Paz, Jesús María y Nudeve de Octubre.

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La campaña continuará en las próximas semanas en otras zonas del este y el cercado de Sullana y se extenderá hasta el mes de junio. El empadronamiento permitirá contar con un registro actualizado de la población adulta mayor, contribuyendo a mejorar la atención y el acceso a servicios y programas orientados a su bienestar y calidad de vida.

Ante esto, la comuna provincial exhortó a la ciudadanía a brindar las facilidades necesarias a los promotores empadronadores para el cumplimiento de su labor, considerando que el distrito de Sullana cuenta con una población adulta mayor de 25 mil 734 personas.