Jornada es realizada en la provincia de Sullana
Jornada es realizada en la provincia de Sullana

La Municipalidad Provincial de Sullana, a través del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), viene desarrollando la campaña de empadronamiento para adultos mayores de 60 años a más, con el objetivo de facilitar su acceso a los programas y beneficios sociales que brinda el Estado. Esta importante jornada se inició en el sector de la , interviniendo en los sectores de Villa María, Nueva Esperanza, Los Olivos, Villa La Paz, Jesús María y Nudeve de Octubre.

La campaña continuará en las próximas semanas en otras zonas del este y el cercado de Sullana y se extenderá hasta el mes de junio. El empadronamiento permitirá contar con un registro actualizado de la población adulta mayor, contribuyendo a mejorar la atención y el acceso a servicios y programas orientados a su bienestar y calidad de vida.

Ante esto, la comuna provincial exhortó a la ciudadanía a brindar las facilidades necesarias a los promotores empadronadores para el cumplimiento de su labor, considerando que el distrito de Sullana cuenta con una población adulta mayor de 25 mil 734 personas.

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