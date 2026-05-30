Una niña de 3 años de edad fue trasladada del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana hacia la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima, para recibir atención altamente especializada debido a que presenta un probable caso de dengue grave, encefalopatía y sospecha de leptospirosis.

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El médico Luis Espinoza, especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y encargado de la Unidad de Vigilancia Clínica, informó que la menor que llegó de Malingas, Tambogrande, también registra un cuadro de falla hepática y trastorno de coagulación.

Ante la gravedad, la Unidad de Seguros y el hospital activaron los protocolos de emergencia. Gracias al financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), aseguraron el transporte aéreo y el soporte médico especializado para mantener la estabilidad hemodinámica de la niña durante todo el trayecto.