Integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Chuckys del Norte” difundieron un video en momento que persiguen y asesinan de 12 balazos a un cobrador venezolano que se encontraba con otro amigo en una mesa en una vivienda de la provincia de Sullana.

Según las imágenes, el asesinato que se adjudicaron revela el momento en que un sicario llegó a bordo de una motocicleta manejada por un cómplice.

El atacante descendió del vehículo y corrió hacia un inmueble de la avenida Circunvalación, a pocos metros de la calle San Juan, un lugar de venta de comida y donde se encontraba sentado en una mesa la víctima identificado como Yeinson Guzmán Guzmán, de 32 años, de nacionalidad venezolana.

PUEDES VER: Develarán busto del patriarca piurano Miguel Checa y Checa

De acuerdo al video, el criminal le disparó desde el frontis de la casa al extranjero, quien al verlo, intentó refugiarse dentro de la vivienda, pero el sicario lo persiguió y desde la puerta continuó atacándolo a balazos hasta dejarlo sin vida en el suelo.

Durante el ataque a tiros, el atacante mencionó el nombre de la banda: “¡Los Chuckys del Norte, ¡Los Chuckys del Norte!”, esto seguido con palabras soeces, según las imágenes. Luego, regresa corriendo donde lo esperaba la moto y fugaron de la zona.

Además, el video revela que el sicario utilizó un arma de fuego tipo Mini uzi, la cual logra verse en las imágenes analizadas por la Policía.