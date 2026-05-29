La Comisión de Promoción de Inversiones del Consejo Regional de Piura presentará próximamente ante el pleno del Consejo Regional la propuesta de ordenanza que declara de interés regional la Ruta del Papa León XIV, iniciativa que busca consolidar este circuito turístico como una oportunidad de desarrollo económico y descentralización turística para la región.

La comisión, presidida por el consejero por Sechura, Angler Pazo Jacinto, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con el objetivo de culminar la evaluación técnica de la normativa.

Durante la reunión, el gerente de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas sustentó la importancia de esta propuesta, destacando que la Ruta del Papa León XIV no solo representa un homenaje de carácter religioso, sino también una estrategia de desarrollo territorial orientada a dinamizar la economía local, fortalecer los encadenamientos productivos y promover inversiones públicas en infraestructura turística.

En esa misma línea, el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Alcides Orlando Adriano Jara, coincidió en que la aprobación de esta ordenanza permitirá articular esfuerzos entre entidades públicas y privadas para ejecutar proyectos vinculados a la implementación de la ruta, cuya inversión estimada asciende a 16 millones de soles.

Los consejeros Angler Pazo, Carlos Castillo Ipanaqué y Manuel Vargas Machuca, integrantes de la comisión, expresaron su respaldo al dictamen y adelantaron su intención de ponerlo a consideración del pleno en la próxima sesión de consejo.

“Es una gran oportunidad para mostrar el potencial turístico de nuestra región. Los beneficiados no serán solo los habitantes de esta provincia, sino toda la región Piura. Siempre hemos sostenido que el turismo debe descentralizarse y no concentrarse únicamente en la franja marina”, señaló Angler Pazo Jacinto.

Por su parte, el consejero Carlos Castillo destacó la importancia del proyecto y solicitó acelerar los trámites y opiniones técnicas necesarias para concretar su aprobación. En tanto, la consejera Karina Morales Andrade, representante de la provincia de Morropón-Chulucanas, expresó su preocupación por la falta de acciones concretas y visibles en torno al desarrollo de la Ruta del Papa.