Delincuentes continúan sembrando terror en la población de Casa Grande, en Ascope. La noche del jueves, maleantes se acercaron hasta la puerta principal del predio que se sitúa en la cuadra dos de la calle 6 de Marzo, donde funciona una bodega, para arrojar el artefacto explosivo, el cual detonó de inmediato.
Las ondas expansivas afectaron parte del piso y destrozaron los vidrios de la ventana. Asimismo, el sonido generó pánico no solo en el propietario y su familia, sino en todo el sector de esta localidad.
Hasta la zona se hizo presente el personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, quienes constataron los daños que dejó la explosión.
Luego se comunicó del hecho a los efectivos de la comisaría local para que continúen con las diligencias y se pueda identificar a los autores de este atentado.
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