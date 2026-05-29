La Contraloría General de la República (CGR) detectó que un funcionario y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Clemente, en la provincia de Pisco, aprobaron el pago de beneficios económicos a obreros de dicha entidad durante los años 2022 al 2024, como resultado de un convenio colectivo que estaba al margen de la normativa vigente y sin viabilidad presupuestaria, ocasionando un perjuicio económico ascendente a S/331 077.

Alerta de la Contraloría

En el Informe de Control Específico N° 005-2026-2-0409-SCE, cuyo periodo de evaluación abarca desde el 19 de agosto del 2021 al 31 de diciembre del 2024, se indica que la entidad y el sindicato de obreros (SIOMUN) celebraron una negociación colectiva en la que se acordó un incremento de remuneración para sus asociados, así como el pago de bonificaciones por vacaciones y los días festivos del 1 de mayo (Día del Trabajo), 8 de junio (aniversario del distrito) y 5 de noviembre (Día del Obrero Municipal).

Sin embargo, la normativa establecía que los pactos colectivos deben estar referidos a mejoras en las condiciones de trabajo y no a incrementos salariales. Asimismo, la entidad no cumplió con realizar un informe sobre el costo que generaría el convenio en cuestión y omitió la elaboración de otros reportes técnicos para constatar si se contaba con la disponibilidad y viabilidad presupuestaria. Tampoco reportó el caso ante el Ministerio de Economía y Finanzas para recibir la respectiva autorización.

En la aplicación de este pacto colectivo se identificó la presunta responsabilidad penal y civil de un funcionario y tres servidores y repercutió en la programación presupuestal y financiera de la entidad; en consecuencia, tuvo inconvenientes para cumplir con los pagos de los aportes de sus trabajadores para la AFP, ONP, EsSalud, combustible y otros servicios.

El resultado de este informe de control específico fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, así como a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para que inicien las acciones que correspondan contra los funcionarios o servidores comprendidos en el hecho irregular.

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