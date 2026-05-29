Un terremoto de magnitud 8 podría dejar 447 fallecidos, más de 13 mil damnificados y 36 mil afectados en la provincia de Arequipa. Ese fue el alarmante escenario que dejó el simulacro nacional multipeligro realizado este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana, según el reporte preliminar de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna provincial, José Luis Barrezueta Reyes, informó que el movimiento telúrico tuvo como epicentro la provincia de Islay y una profundidad de 40 kilómetros. La intensidad del sismo alcanzó hasta 7 grados en la ciudad de Arequipa, afectando principalmente los distritos de Selva Alegre, Miraflores y el Cercado.

De acuerdo al balance inicial, el ejercicio preventivo dejó como resultado hipotético 13 mil 913 personas damnificadas, 36 mil 488 afectadas, 12 mil 466 lesionadas y 161 desaparecidas.

Asimismo, de acuerdo al reporte preliminar del COER Arequipa, se reportó deslizamiento en Alto Siguas. En el distrito de Cayma, se identificaron 30 damnificados, 15 fallecidos, 120 viviendas destruidas, 4 colegios destruidos, 4 colegios inhabitables y 1500 afectados. En Cerro Colorado se registró 1 fallecido.

REGIÓN

José Antonio Carrera, gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, saludó la participación de las 8 provincias en la Plataforma de Defensa Civil instalada durante el simulacro.

Respecto al reporte preliminar de daños, precisó que a nivel regional se registraron 61 personas fallecidas, 486 lesionadas, 35 mil 88 damnificadas, 59 mil 186 afectados, 250 establecimientos de salud destruidos, 61 instituciones educativas afectadas y 5 mil 610 viviendas destruidas en este simulacro de entrenamiento.

El funcionario añadió que el próximo ejercicio se coordinará con Indeci y se tratará de un simulacro de sismo seguido de un tsunami, mientras que en la provincia de Arequipa el próximo simulacro será de una erupción volcánica e incendios forestales.

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)