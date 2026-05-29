La historia de don Esteban Taipe Chiña ha conmovido a vecinos de la provincia de Ica. El adulto mayor, de 98 años, falleció en medio de la pobreza y ahora sus familiares y vecinos solicitan apoyo solidario para poder costear su sepelio.

Tenía grave enfermedad

Don Esteban vivía en una humilde vivienda ubicada en la avenida Fernando León de Vivero, cerca a la avenida 7, donde pasó sus últimos años prácticamente solo y en precarias condiciones.

Según relataron sus hijos y vecinos, el anciano falleció tras sufrir complicaciones de salud derivadas de una neumonía, asma y un avanzado cáncer de próstata que terminó deteriorando gravemente su estado físico.

“Somos pobres, humildes. No tenemos recursos para enterrarlo. Pedimos apoyo a las personas de buen corazón”, expresó entre lágrimas una de sus hijas.

Los familiares contaron que el adulto mayor estuvo internado en un hospital; sin embargo, debido al avance de su enfermedad, ya no logró recuperarse y falleció durante la noche del último miércoles 27 de mayo.

La situación ha generado indignación entre vecinos del sector, quienes aseguran que el anciano vivió durante años en condiciones de abandono y sin recibir ayuda social del Estado.

Máximo de la Cruz, dirigente vecinal y representante del sindicato de lustradores de calzado de Ica, señaló que en reiteradas ocasiones se intentó gestionar apoyo para don Esteban, incluyendo su ingreso al programa Pensión 65, pero nunca obtuvo respuesta favorable.

“Vivía en extrema pobreza. Su casita estaba en muy malas condiciones y nunca recibió el apoyo que necesitaba”, manifestó.

Debido al reducido espacio de la vivienda, el cuerpo del anciano viene siendo velado en un local comunal del sector gracias al apoyo de los vecinos.

Familiares y dirigentes hicieron un llamado a la ciudadanía, empresas y autoridades para colaborar económicamente y así poder darle cristiana sepultura a don Esteban Taipe Chiña. Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al número 978 426 029, a nombre de Máximo de la Cruz, quien viene coordinando la ayuda junto a los familiares.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO