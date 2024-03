Una grave denuncia advierte que familiares de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Motupe fueron inscritos en el padrón del programa Pensión 65.

Hasta el momento se han detectado seis casos. Dos de las beneficiarias serían tías de la esposa del actual alcalde, Carlos Falla Castillo. También figurarían los parientes de la responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) y de la jefa de personal de la comuna.

Dicho programa ha sido diseñado para subvencionar económicamente a los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

El jefe territorial de la Unidad del Programa Pensión 65, Jhony Heredia Paiva, indicó que tras haber encontrado evidencias, su despacho solicitó a la comuna y a los responsables del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) realizar una nueva verificación para determinar si se trata de personas en difícil condición económica.

“Hay evidencias de que no serían de pobreza extrema. El municipio debe tomar acciones inmediatas. De no ser pobres extremos, serían retirados del padrón y mientras no se aclare no pueden recibir la subvención”, explicó.

También dijo que es importante que ante esta alerta, el alcalde Falla se pronuncie para aclarar lo sucedido.

Asimismo, enfatizó que el vínculo familiar con un funcionario del Estado no es impedimento para ser parte de Pensión 65.

“Nos comunicaron más casos, pero tras una validación nos quedamos con esos seis y se ha pedido a la comuna que emita un informe”.

En Lambayeque, Pensión 65 cuenta con 26,500 beneficiarios y el objetivo es coberturar a un total de 28 mil adultos mayores en situación vulnerable.

Correo se comunicó de modo insistente al número celular de Carlos Falla, pero no respondió a nuestros llamados, para conocer sus descargos o las acciones que su gestión ha tomado respecto al padrón.

Cabe indicar que en la referida lista también fueron registrados familiares de dirigentes de la comunidad campesina San Julián.

